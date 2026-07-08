Buzdolabı gece yarısı bomba gibi patladı... Evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi

Hane sakinlerinden Satılmış Göçer "Zararımız yaklaşık 150-200 bin lirayı bulur. Can kaybımız yok ona şükür. Doğal gaz zarar gördü, su patlaklarımız var. Elektrik tesisatı komple yapılacak. Mutfak dolaplarının kapakları yapılacak. Buzdolapları içindeki malzemelerle birlikte gitti. Kışlık yazlık erzakımız içindeydi. Hep ziyan oldu çöpe attık. Buzdolabının üstündeki Kuran cüzü sapasağlam duruyor. Dolap yandı, Kuran-ı Kerim yanmadı. Kitabımız böyle bir kitap. Yangının yan tarafında çocuk yatıyordu. Gece işe gidiyordu. Yangını fark edip camları açmış. Ben olsam o kadar da yapamazdım. 61 yaşındayım, ilk defa başıma böyle bir şey geldi" dedi.