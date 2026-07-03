Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama

Yapılan analizlerin ezber bozan bir sonucu ortaya koyduğunu ifade eden ünlü jeoloji mühendisi, bu filtreleme süreci nedeniyle deprem kaynağından çıkan dalgaların değişime uğradığını aktardı. Yaşanan bu durumun sahada "daha düşük bir sarsıntı ivmesi ancak daha uzun süren bir deprem kaydı" olarak karşılık bulduğunu belirtti.