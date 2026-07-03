Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama

Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Silivri depremi verilerinin İstanbul depremi riski için yeni bir şans olabileceğini belirtti. Bektaş, Marmara'nın zemin yapısı hakkında saklı kalan sırların ortaya çıkmış olabileceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama - Resim: 1

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan Silivri depremi verilerinin Marmara Denizi'nin derinliklerine dair önemli ipuçları barındırdığını öne sürdü.

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Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama - Resim: 2

Bektaş, bu sarsıntının büyük İstanbul depremi riskinin yeniden ele alınmasını gerektiren güçlü bir mesaj vermiş olabileceğini ifade etti.

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Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama - Resim: 3

"Marmara Doğal Bir Filtre Gibi Davranıyor Olabilir"

Marmara Denizi'nin derin çukurlarının deprem dalgaları üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Bektaş, bölgedeki jeolojik yapının mekanizmasını şu üç temel unsurla açıkladı:

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Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama - Resim: 4

Fay sürünmesi (creep)

Gerilimin tali faylara yayılması

Kilometrelerce kalınlığa sahip yumuşak sediman (tortul) tabakası

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Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama - Resim: 5

Bektaş, bu özelliklerin bir araya gelerek depremin yıkıcı etkisini değiştiren doğal bir filtre görevi üstlendiğini dile getirdi.

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Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama - Resim: 6

Yapılan analizlerin ezber bozan bir sonucu ortaya koyduğunu ifade eden ünlü jeoloji mühendisi, bu filtreleme süreci nedeniyle deprem kaynağından çıkan dalgaların değişime uğradığını aktardı. Yaşanan bu durumun sahada "daha düşük bir sarsıntı ivmesi ancak daha uzun süren bir deprem kaydı" olarak karşılık bulduğunu belirtti.

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Büyük sır açığa çıktı: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul Depremi için ezber bozan açıklama - Resim: 7

Zayıf zeminler üzerinde yükselen binalara dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, ortaya çıkan bu tablonun yapı tiplerine göre farklı etkiler doğuracağını söyledi. Bektaş, mevcut verilerin 1 ila 5 kat arasındaki alçak katlı binalar için yapısal bir avantaj sağlayabileceğini, buna karşın 5 ila 10 kat arasındaki yüksek binalar için durumun çok daha titiz ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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