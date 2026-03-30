Büyük firmalarla çalışan Türk devi iflas etti: Referansları bile işe yaramadı...

Büyük firmalarla çalışan Türk devi iflas etti: Referansları bile işe yaramadı...

Büyük firmalarla çalışan Türk enerji devi Nes Proje için mahkeme iflas kararı verdi.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Nes Proje Elektrik Malzemeleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 26 Mart tarihli ilanında iflasına karar verdi.

Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde müdürlüğe giderek kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri gerçekleştirmeleri gerekiyor. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği de kararda aktarıldı.

Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları da belirtildi.

8 Mayıs 2026 günü saat: 14:00 'da İzmir iflas Müdürlüğü toplantı odasında ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri istendi.

İzmir’de faaliyet gösteren Nes Proje yenilenebilir enerji hizmetleri başta olmak üzere elektrik konusunda hizmet veren bir firma olarak biliniyor.

RES ve GES tesisleri projeleri yapan firma, danışmanlıktan bakım onarıma kadar birçok konuda hizmet veriyor.

Firmanın referansları arasında Gediz ve ADM Elektrik Dağıtım, Ege Prestij, Kolin Enerji, Limak Enerji, EnerjiSA, Solarensa gibi önemli firmalar yer alması dikkat çekti.

