Bütün Türkiye yasta: Şehit polis Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaçmaya çalışan araçtaki diğer iki şüpheli Y.A. ve A.A. ise polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde; hem saldırganın hem de araçtaki diğer kişilerin uyuşturucu, kasten yaralama ve silah kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan çok sayıda adli kaydının bulunduğu belirlendi.