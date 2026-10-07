Ankara Emniyet Müdürlüğü, Pursaklar ilçesindeki denetim noktasında görevi başındayken hain bir saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için düzenlenen cenaze merasimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bütün Türkiye yasta: Şehit polis Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ankara Pursaklar'da gerçekleştirilen denetim sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.Haber Merkezi
İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törenin ardından şehit polisin naaşı ebediyete uğurlandı.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, vatanın huzuru uğruna canını feda eden kahraman polise Allah'tan rahmet; ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyasından paylaştığı açıklama şu şekilde:
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Görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan, Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Ahmet Türkoğlu, İl Emniyet Müdürlüğümüzde düzenlenen cenaze töreninin ardından ebediyete uğurlandı.
Vatanımızın huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet, makamı âli olsun."
Saldırının ardından devlet erkanından peş peşe taziye mesajları yayımlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaşımlarıyla şehidin ailesine ve emniyet camiasına taziyelerini sundu.
DENETİM NOKTASINDA AÇILAN ATEŞ KANLI BİTTİ
Olay, Pursaklar Karacaören TOKİ yolunda icra edilen "şok" uygulama esnasında meydana geldi.
Durdurulan bir araçtaki şahısların kimlik kontrolleri yapıldığı sırada, arka koltukta oturan şüpheli araçtan inerek polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı.
Ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ, DİĞER İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırıyı gerçekleştiren Yusuf Eray Tekalan isimli şahıs, olayın hemen ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaçmaya çalışan araçtaki diğer iki şüpheli Y.A. ve A.A. ise polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde; hem saldırganın hem de araçtaki diğer kişilerin uyuşturucu, kasten yaralama ve silah kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan çok sayıda adli kaydının bulunduğu belirlendi.