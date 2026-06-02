Yeniçağ Gazetesi
02 Haziran 2026 Salı
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi

Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig'e yeniden yükselmek için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Pickel ve Celina şartları zorlayacak. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 1

TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, transfer çalışmalarında rotayı Avrupa’ya çevirdi. Yeşil-beyazlı ekip, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

1 8
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 2

Daha önce kadrosuna Legia Varşova'dan orta saha oyuncusu Elitim ve Karabağ'dan sol bek Bayramov'u katan Bursaspor, Süper Lig ekiplerini kıskandıracak hamleler yapmaya hazırlanıyor.

2 8
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 3

PICKEL İÇİN ESPANYOL TEMASLARI

Bursaspor’un gündemindeki isimlerden biri, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol forması giyen Charles Pickel oldu. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu ön libero ile yakından ilgilenen yönetimin, oyuncunun şartlarını araştırdığı öğrenildi.

3 8
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 4

Geçtiğimiz sezon 26 maçta görev yapan Pickel, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin 2,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

4 8
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 5

CELINA DA HEDEFTE

Yeşil-beyazlıların ilgilendiği bir diğer isim ise AIK forması giyen Bersant Celina. Kosovalı milli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 15 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

5 8
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 6

30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 31 Temmuz'da sona erecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

6 8
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 7

YÖNETİM AVRUPA PAZARINDA AKTİF

Bursaspor yönetimi, Başkan Enes Çelik'in açıkladığı "5 yabancı, 2 yerli" transfer planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, hem orta saha hem de hücum hattına yapılacak takviyelerle kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.

7 8
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi - Resim: 8

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan yeşil-beyazlılar, Elitim ve Toral Bayramov transferleriyle başlattığı kadro yapılanmasını Avrupa'dan gelecek yeni isimlerle güçlendirmek istiyor. Yönetimin, hem Pickel hem de Celina için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, yerli futbolcu çalışmalarına da devam edecek.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro