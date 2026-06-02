TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, transfer çalışmalarında rotayı Avrupa’ya çevirdi. Yeşil-beyazlı ekip, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.
Bursaspor'dan Süper Lig ekiplerini kıskandıracak 2 transfer hamlesi
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig'e yeniden yükselmek için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Pickel ve Celina şartları zorlayacak. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Daha önce kadrosuna Legia Varşova'dan orta saha oyuncusu Elitim ve Karabağ'dan sol bek Bayramov'u katan Bursaspor, Süper Lig ekiplerini kıskandıracak hamleler yapmaya hazırlanıyor.
PICKEL İÇİN ESPANYOL TEMASLARI
Bursaspor’un gündemindeki isimlerden biri, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol forması giyen Charles Pickel oldu. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu ön libero ile yakından ilgilenen yönetimin, oyuncunun şartlarını araştırdığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 26 maçta görev yapan Pickel, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin 2,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.
CELINA DA HEDEFTE
Yeşil-beyazlıların ilgilendiği bir diğer isim ise AIK forması giyen Bersant Celina. Kosovalı milli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 15 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.
30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 31 Temmuz'da sona erecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.
YÖNETİM AVRUPA PAZARINDA AKTİF
Bursaspor yönetimi, Başkan Enes Çelik'in açıkladığı "5 yabancı, 2 yerli" transfer planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, hem orta saha hem de hücum hattına yapılacak takviyelerle kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan yeşil-beyazlılar, Elitim ve Toral Bayramov transferleriyle başlattığı kadro yapılanmasını Avrupa'dan gelecek yeni isimlerle güçlendirmek istiyor. Yönetimin, hem Pickel hem de Celina için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, yerli futbolcu çalışmalarına da devam edecek.