Şampiyon olarak yeniden 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı.
Bursaspor'a yeni saha müjdesi: 3 tane birden
2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlayan Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, transfer çalışmaları, kamp programı ve Özlüce Tesisleri'nde devam eden yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Kaynak: DHA
YENİ TRANSFERLER TAKIMLA ÇALIŞTI
Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki idmanda yeni transferler Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah da takımla birlikte çalıştı.
Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Er, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istediklerini söyledi.
İki aylık süreçte yoğun bir transfer mesaisi yürüttüklerini belirten Er, "Mevcut iskelet kadromuzu koruyarak ihtiyaç duyduğumuz bölgelere kaliteli ve karakterli oyuncular kazandırmaya özen gösterdik. Hedefimiz lige en iyi şekilde başlamak." ifadelerini kullandı.
EN AZ 4 HAZIRLIK MAÇI
Hazırlık programı hakkında da bilgi veren tecrübeli teknik adam, ilk kamp döneminde iki, ikinci kamp döneminde ise bir veya iki hazırlık maçı planladıklarını belirtti.
Mustafa Er, "Kamp dönüşünde Bursa'da da bir hazırlık maçı oynayabiliriz. Lig başlamadan önce toplamda en az 4-5 hazırlık karşılaşması yapmayı hedefliyoruz. Yeni yabancı oyuncularımızın Bolu kampında takıma tam anlamıyla uyum sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
ÖZLÜCE'YE 3 YENİ ANTRENMAN SAHASI
İlk haftayı Özlüce'de geçireceklerini söyleyen Er, "Kamp dönüşünde arka sahaların hazır olmasını bekliyoruz. Yakın zamanda burada üç yeni ve modern antrenman sahamız olacak. Stadımızın zemini de oldukça iyi durumda. Bursaspor'u hak ettiği yerlere taşımak için her alanda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.