Bursaspor'a yeni saha müjdesi: 3 tane birden

ÖZLÜCE'YE 3 YENİ ANTRENMAN SAHASI

İlk haftayı Özlüce'de geçireceklerini söyleyen Er, "Kamp dönüşünde arka sahaların hazır olmasını bekliyoruz. Yakın zamanda burada üç yeni ve modern antrenman sahamız olacak. Stadımızın zemini de oldukça iyi durumda. Bursaspor'u hak ettiği yerlere taşımak için her alanda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.