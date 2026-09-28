UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında A Milli Takım İtalya'yı konuk etti.
Bursa'da TFF istifa sesleri: 3-0'dan sonra büyük tepki
A Milli Takım'ın İtalya karşısında henüz yarım saat dolmadan 3-0 geriye düşmesi Bursa'daki tribünlerin tepkisini çekti. İtalya'nın üçüncü golünün ardından Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda "TFF istifa" sesleri yükseldi.Furkan Çelik
Bursa'da oynanan zorlu arşılaşmada skorun kısa sürede 3-0'a gelmesi tribünlerin tepkisine neden oldu.
Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan İtalya, ilk yarım saat dolmadan Alessandro Bastoni, Davide Frattesi ve Michael Kayode'nin golleriyle 3-0'lık üstünlük yakaladı.
İTALYA 18 DAKİKADA 3 GOL BULDU
İtalya ilk golünü 9. dakikada buldu. Köşe vuruşunun ardından Türkiye savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bastoni, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada İtalya'nın seri paslarla geliştirdiği hücumda Kayode'nin şutunu Altay Bayındır çıkardı. Dönen topu tamamlayan Frattesi, farkı ikiye yükseltti.
Ay-yıldızlılar ikinci golün şokunu üzerinden atamadan İtalya bir kez daha geldi. 27. dakikada Türkiye savunmasının dengesini kısa paslarla bozan konuk ekipte ceza sahasında boş kalan Kayode, topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.
TRİBÜNLERDEN "TFF İSTİFA" SESLERİ
İtalya'nın üçüncü golünün ardından Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki taraftarların tepkisi yükseldi.
A Milli Takım'ın ortaya koyduğu oyundan memnun olmayan tribünlerden "TFF istifa", "İbrahim istifa" tezahüratları duyuldu.
Henüz karşılaşmanın ilk yarım saati tamamlanmadan gelen üç gol sonrası Bursa'daki milli maçta tansiyon yükselirken, taraftarlar kötü oyuna yönelik tepkilerini tribünlerden dile getirdi.