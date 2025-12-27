Bursa'nın Osmangazi ilçesinde A.Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ö.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı
Haberi Paylaş
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ö.Ş. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 50 yaşındaki babası A.Ş.'yi karnından bıçakladı. Ağır yaralanan A.Ş. tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA