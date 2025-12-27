Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, tutuklu MS hastası Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının uygulanması ve Kahraman'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali tespiti ve yeniden yargılama kararına rağmen kararın gereği yerine getirilmeyen Tayfun Kahraman’ın sağlık durumu giderek ağırlaşıyor. Artık zulme dönüşen bu hukuksuzluğun son bulması sadece hukuk devletinin değil vicdanın da gereğidir." ifadesini kullandı.

AYM'NİN 'YETKİ GASPI' İLE SUÇLANDI

Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davasından cezaevinde olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında “adil yargılanma hakkı ihlali” kararı vermiş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddetmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçlayarak “AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” dedi.

Bu gerekçeyle yeniden yargılama talebi reddedildi.