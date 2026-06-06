Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından organize edilen 50. Yeşil Bursa Rallisi, Osmangazi Meydanı’nda verilen startla başladı.
50. Yeşil Bursa Rallisi Osmangazi'den büyük coşkuyla başladı
50. Yeşil Bursa Rallisi Osmangazi’den başladı. 55 araç ve 110 sporcunun katıldığı Türkiye Ralli Şampiyonası etabı, Bursa’nın zorlu asfalt etaplarında kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erkan Aydın startı verdi, yarış 3 gün sürecek.
2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan organizasyon, Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcu ve motor sporları tutkunlarını Bursa’da buluşturdu.
Türk ralli tarihinin en köklü yarışlarından biri olarak kabul edilen Yeşil Bursa Rallisi, 50’nci kez start alarak büyük heyecana sahne oldu. Yarışın başlangıç işareti Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından verildi. Start öncesinde Başkan Aydın, 110 sporcuyu araçlarının başında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.
İLK GÜN SEYİRCİ ETABIYLA HEYECAN BAŞLADI
55 otomobil ve 110 sporcunun katıldığı rallinin ilk gününde Hüseyinalan ve Mürseller bölgelerinde hazırlanan 3,30 kilometrelik Osmangazi Belediyesi Seyirci Özel Etabı geçildi.
Toplamda 126,30 kilometrelik parkurda koşulan yarış, Orhaneli-Keles hattında 9 özel etap üzerinden devam ediyor.
ZORLU PARKURDA İKİ GÜNLÜK MÜCADELE
İkinci gün Göynükbelen ve Dağgüney etapları ikişer kez geçilecek. Asfalt zeminde gerçekleşen organizasyonda, üçüncü ve son gün ise Soğukpınar ve Hüseyinalan etaplarıyla yarış tamamlanacak. Finiş podyumu Aloft by Marriott Bursa Hotel’de kurulacak.
“STARTIN BURSA’NIN KALBİ OSMANGAZİ’DEN VERİLMESİ SON DERECE DEĞERLİ”
Tüm ekiplere başarı temennisinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Startın Bursa’nın kalbi Osmangazi’den verilmesi son derece değerli. Yeşil Bursa Rallisi Türk motor sporları tarihinde özel bir yere sahip. Tüm pilotlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız, belasız ve centilmence bir yarış olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.
“BU YIL DA HEDEFİMİZ YİNE KUPALARLA PODYUMA ÇIKMAK”
Osmangazi Belediyesi sporcusu ve dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ise, "Bu yıl da hedefimiz yine kupalarla podyuma çıkmak" dedi.
Osmangazi Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Keskin, organizasyona ev sahibi olarak katılmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak belediyenin desteğine teşekkür etti.
Sporcular ise Bursa’nın zorlu etaplarında keyifli ve rekabet dolu bir yarış yaşandığını ifade etti.