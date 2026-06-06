50. Yeşil Bursa Rallisi Osmangazi'den büyük coşkuyla başladı

Türk ralli tarihinin en köklü yarışlarından biri olarak kabul edilen Yeşil Bursa Rallisi, 50’nci kez start alarak büyük heyecana sahne oldu. Yarışın başlangıç işareti Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından verildi. Start öncesinde Başkan Aydın, 110 sporcuyu araçlarının başında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.