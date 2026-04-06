Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Narlıca Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki aile arasında daha önce başlayan husumet kanlı şekilde sonuçlandı.

İddiaya göre Mutlu B, yaklaşık iki hafta önce Yıldız ailesine ait bir kıraathanede bir kişiyle tartıştı. Kavgayı ayıran Yıldız ailesinin ardından Mutlu B olay yerinden ayrıldı.

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Bu akşam saatlerinde Mutlu B’nin başka bir kıraathanede olduğu bilgisine ulaşan Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız, söz konusu adrese gitti. Taraflar arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mutlu B’nin belinden çıkardığı tabancayla Zeki Yıldız ile oğullarına ateş açtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeki Yıldız ile oğlu Semih Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Melih Yıldız ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri Mutlu B’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.