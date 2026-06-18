Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) tarımsal yan ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla önemli bir bilimsel çalışma başlatıldı. Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan proje ile fındık yağı imalatının ardından açığa çıkan fındık küspesinin gıda sanayisinde yüksek değerli bir hammadde olarak kullanılması amaçlanıyor.
Burada çöp altın oluyor
Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) yürütülen yeni bir proje ile fındık yağı üretiminden geriye kalan fındık küspesi, katma değerli bitkisel protein kaynağına dönüştürülecek. Çalışma, gıda atıklarının azaltılmasına ve sürdürülebilir gıda üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.Kaynak: İHA
"Fındık Küspesi Proteinlerinin Ohmik Destekli Isıtma ile Modifikasyonu ve Yapısal-Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi" adını taşıyan proje, Hızlı Destek Programı kapsamında fonlanıyor. Çalışmanın yürütücülüğünü BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu üstlenirken, projede bursiyer olarak Şükran Aşgın Uzun görev alıyor.
Normal şartlarda düşük değerli alanlarda değerlendirilen fındık küspesinin yüksek oranda protein barındırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Sarıcaoğlu, araştırma kapsamında fındık küspesinden ayrıştırılacak proteinlerin çözünme, karışım oluşturma ve gıda ürünlerinin yapısını iyileştirme gibi fonksiyonel özelliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Projede uygulanacak 'ohmik destekli ısıtma' teknolojisi sayesinde, proteinlerin yapısal formu çok daha kontrollü bir biçimde değiştirilebilecek. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç kalemlerinden biri olan fındığın işlenme süreçlerinde ortaya çıkan atık miktarının azaltılması hedefleniyor.
Geliştirilen yöntem sayesinde elde edilecek bitkisel proteinler; alternatif protein kaynaklarının üretilmesine, bitki bazlı gıda sektörünün gelişimine ve çevre dostu sürdürülebilir gıda sistemlerine doğrudan katkı sunacak.
Üniversite bünyesinde yürütülen sürdürülebilirlik ve katma değer odaklı bilimsel çalışmaları desteklediklerini ifade eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeye ilişkin memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:
"Tarımsal üretim süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin ekonomiye kazandırılması hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Akademisyenimiz tarafından yürütülen bu proje, atık olarak görülen bir ürünün yüksek değerli bir gıda bileşenine dönüştürülebileceğini ortaya koyuyor. Çalışmanın, gıda sektörüne ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum"