Burada çöp altın oluyor

"Tarımsal üretim süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin ekonomiye kazandırılması hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Akademisyenimiz tarafından yürütülen bu proje, atık olarak görülen bir ürünün yüksek değerli bir gıda bileşenine dönüştürülebileceğini ortaya koyuyor. Çalışmanın, gıda sektörüne ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum"