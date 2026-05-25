Bir plajda görüntülenen Şakrak’a, eski eşi Ceyda Düvenci ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali de eşlik etti. Çift güneşlenip sohbet ederken, Ali Şakrak denizde vakit geçirdi.
Bülent Şakrak’ın Bodrum kaçamağı: 16 yaş küçük sevgilisiyle birlikte görüntülendi
Oyuncu Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ve oğlu Ali Şakrak ile birlikte Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, yaz sezonunun tadını çıkarmak için rotasını Bodrum’un Gündoğan bölgesine çevirdi.
Bir süre denizi kontrol eden Bülent Şakrak’ın daha sonra yüzmekten vazgeçtiği görüldü. Şakrak, deniz keyfinin ardından sudan çıkan oğlunu havluyla kurularken kameralara yansıdı.
Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu’nun samimi ve keyifli halleri, tatilden renkli kareler oluşturdu.
DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR?
Duygu Arabacıoğlu, moda ve aksesuar tasarımı alanında eğitim almış profesyonel bir ayakkabı tasarımcısı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Aksesuar Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Arabacıoğlu, kariyerine 2016 yılında İzmir’de faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasında adım atmıştı.
2019 yılına kadar burada görev aldıktan sonra, 2021 itibarıyla İstanbul’daki kurumsal bir şirkette ayakkabı tasarımcısı olarak çalışmalarını sürdürmekte.
El işçiliğini ön plana çıkaran özgün tasarım anlayışıyla dikkat çeken Arabacıoğlu, GREYDER gibi sektörün önde gelen markalarında da tasarım süreçlerinde yer almış.