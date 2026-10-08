Türkiye'de olası bir genel seçimde seçmenlerin oy tercihine ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.
Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2
HBS Araştırma’nın seçim anketinde çarpıcı sonuç ortaya çıktı. İlk iki sıradaki partiler arasındaki 9,2 olarak ölçüldü. İşte partilerin güncel oy oranları ve dikkat çeken sonuçlar...Kaynak: Haber Merkezi
HBS Araştırma Şirketi-Danışmanlık-Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar günü genel seçim olsa oy verme tercihiniz nasıl olurdu?" sorusu yöneltildi.
Araştırmanın 21 şehirde, 3 bin seçmenle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Ankette hata payı ise yüzde 1,98 olarak açıklandı.
AK Parti ilk sırada
Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32,3 ile birinci parti olurken, Yeni Parti yüzde 23,1 ile ikinci sırada yer aldı.
Listenin üçüncü sırasında DEM Parti yüzde 9,0, dördüncü sırasında ise İYİ Parti yüzde 7,9 bulunuyor.
MHP yüzde 7,4, CHP yüzde 6,4 oy oranına ulaşırken, diğer partilerin sıralaması şöyle gerçekleşti:
Zafer Partisi: yüzde 2,9
Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,7
Anahtar Parti: yüzde 2,5
TİP: yüzde 1,3
Saadet Partisi: yüzde 1,1
DEVA Partisi: yüzde 0,8
Büyük Birlik Partisi: yüzde 0,7
Diğer: yüzde 1,9
İki parti arasındaki fark 9,2 puan
Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti ile Yeni Parti arasındaki fark 9,2 puan olarak ölçüldü.