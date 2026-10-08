Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2

HBS Araştırma’nın seçim anketinde çarpıcı sonuç ortaya çıktı. İlk iki sıradaki partiler arasındaki 9,2 olarak ölçüldü. İşte partilerin güncel oy oranları ve dikkat çeken sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 1

Türkiye'de olası bir genel seçimde seçmenlerin oy tercihine ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 2

HBS Araştırma Şirketi-Danışmanlık-Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar günü genel seçim olsa oy verme tercihiniz nasıl olurdu?" sorusu yöneltildi.

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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 3

Araştırmanın 21 şehirde, 3 bin seçmenle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Ankette hata payı ise yüzde 1,98 olarak açıklandı.

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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 4

AK Parti ilk sırada

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32,3 ile birinci parti olurken, Yeni Parti yüzde 23,1 ile ikinci sırada yer aldı.

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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 5

Listenin üçüncü sırasında DEM Parti yüzde 9,0, dördüncü sırasında ise İYİ Parti yüzde 7,9 bulunuyor.

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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 6

MHP yüzde 7,4, CHP yüzde 6,4 oy oranına ulaşırken, diğer partilerin sıralaması şöyle gerçekleşti:

Zafer Partisi: yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,7

Anahtar Parti: yüzde 2,5

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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 7

TİP: yüzde 1,3

Saadet Partisi: yüzde 1,1

DEVA Partisi: yüzde 0,8

Büyük Birlik Partisi: yüzde 0,7

Diğer: yüzde 1,9

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Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç fark 9,2 - Resim: 8

İki parti arasındaki fark 9,2 puan

Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti ile Yeni Parti arasındaki fark 9,2 puan olarak ölçüldü.

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