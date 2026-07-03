Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi

AK PARTİ YÜZDE 34,6 ORANLA BİRİNCİ

Araştırmanın hata payı yüzde 2,05 olarak belirlendi. “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre AK Parti yüzde 34,6 ile birinci sırada yer aldı.