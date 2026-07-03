Piar Araştırma, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 280 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.
Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi
Piar Araştırma şirketi, gerçekleştirdiği ankette katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sordu. İşte sonuçlar…Kaynak: Haber Merkezi
AK PARTİ YÜZDE 34,6 ORANLA BİRİNCİ
Araştırmanın hata payı yüzde 2,05 olarak belirlendi. “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre AK Parti yüzde 34,6 ile birinci sırada yer aldı.
CHP yüzde 30 ile ikinci olurken, MHP yüzde 9,2, DEM Parti yüzde 8,9, İYİ Parti yüzde 6,3, Zafer Partisi yüzde 4,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,7 ve diğer partiler yüzde 3,2 oranında destek gördü.
Ankette CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in durumu da sorgulandı. 38. Olağan Kurultay’da kazandığı genel başkanlık seçimine ilişkin davada 21 Mayıs’ta mutlak butlan kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özel’i görevden alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak atamıştı.
Kılıçdaroğlu cephesinin olağanüstü kurultay çağrısını kabul etmemesi üzerine Özel’in yeni bir parti kurabileceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.
'ÖZGÜR ÖZEL CHP İÇİNDE KALMALI'
Bu çerçevede katılımcılara yöneltilen “Özgür Özel yeni bir parti kurmalı mı?” sorusuna yüzde 33,5 “evet, yeni parti kurmalı” yanıtı verilirken, yüzde 60,4 “CHP içinde kalmalı” dedi. Yüzde 6,1’lik kesim ise bu konuda fikir belirtmedi.