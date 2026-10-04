Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar

Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar

Bilecik’te sofralık ve salçalık domates hasadı sürerken üretim rakamları dikkat çekti. Kent genelinde yıllık 99 bin ton domates üretilirken, Osmaneli’ne bağlı 850 rakımlı Oğulpaşa Köyü tek başına 58 bin tonluk üretime ulaşıyor.

Kaynak: İHA
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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 1

Bilecik’te bereketli topraklarda yetiştirilen sofralık ve salçalık domateslerde hasat mesaisi başladı. Üreticiler, aylar süren emeğin ardından tarlalardaki ürünleri toplamaya koyuldu.

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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 2

Kentte açık ve kapalı alanlar dahil 13 bin 48 dekar alanda yıllık ortalama 86 bin ton sofralık domates üretimi gerçekleştiriliyor.

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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 3

Salçalık domates üretiminde ise 2 bin 200 dekarlık alan kullanılıyor. Bu alanlardan yılda yaklaşık 13 bin ton salçalık domates elde ediliyor.

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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 4

Üretimde öne çıkan noktalardan biri Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü oldu. Yaklaşık 850 metre rakımdaki köy, domates üretimindeki rakamlarıyla dikkat çekiyor.

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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 5

Oğulpaşa Köyü’nde yaklaşık 8 bin dekarlık alanda üretim yapılıyor. Köydeki tarlalardan yılda yaklaşık 58 bin ton domates elde ediliyor.

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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 6

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Oğulpaşa Köyü’ndeki salçalık domates hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sözer, tarlada üreticilerle birlikte domates topladı.

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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 7

Üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Sözer, Bilecik genelindeki sofralık ve salçalık domates üretiminin yanı sıra Osmaneli’nin tarımsal potansiyeline ilişkin rakamları paylaştı.

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Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar - Resim: 8

Tarımsal üretimin Bilecik açısından önemine dikkat çeken Sözer, toprağa emek veren üreticilere teşekkür ederek hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

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