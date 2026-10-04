Bilecik’te bereketli topraklarda yetiştirilen sofralık ve salçalık domateslerde hasat mesaisi başladı. Üreticiler, aylar süren emeğin ardından tarlalardaki ürünleri toplamaya koyuldu.
Bu köyün tarlalarından adeta servet çıkıyor: Yılda 58 bin ton üretiyorlar
Bilecik’te sofralık ve salçalık domates hasadı sürerken üretim rakamları dikkat çekti. Kent genelinde yıllık 99 bin ton domates üretilirken, Osmaneli’ne bağlı 850 rakımlı Oğulpaşa Köyü tek başına 58 bin tonluk üretime ulaşıyor.Kaynak: İHA
Kentte açık ve kapalı alanlar dahil 13 bin 48 dekar alanda yıllık ortalama 86 bin ton sofralık domates üretimi gerçekleştiriliyor.
Salçalık domates üretiminde ise 2 bin 200 dekarlık alan kullanılıyor. Bu alanlardan yılda yaklaşık 13 bin ton salçalık domates elde ediliyor.
Üretimde öne çıkan noktalardan biri Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü oldu. Yaklaşık 850 metre rakımdaki köy, domates üretimindeki rakamlarıyla dikkat çekiyor.
Oğulpaşa Köyü’nde yaklaşık 8 bin dekarlık alanda üretim yapılıyor. Köydeki tarlalardan yılda yaklaşık 58 bin ton domates elde ediliyor.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Oğulpaşa Köyü’ndeki salçalık domates hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sözer, tarlada üreticilerle birlikte domates topladı.
Üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Sözer, Bilecik genelindeki sofralık ve salçalık domates üretiminin yanı sıra Osmaneli’nin tarımsal potansiyeline ilişkin rakamları paylaştı.
Tarımsal üretimin Bilecik açısından önemine dikkat çeken Sözer, toprağa emek veren üreticilere teşekkür ederek hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.