İspanya’nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde hayvancılıkla uğraşanları ilgilendiren dikkat çekici bir destek programı hazırlanıyor. Yeni düzenlemenin merkezinde ise sürüleri koruyan köpekler var.
Bu köpekleri besleyenlere yılda 607 bin TL: Her köpek için ayrı ödeme yapılacak
Hayvancılıkla uğraşanlara yönelik hazırlanan yeni destek programında sürüleri yabani hayvanlardan koruyan belirli köpekler için ödeme yapılması planlanıyor. İşletme başına yıllık destek 607 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak parayı alabilmek için belirli şartları karşılamak gerekecek.Kaynak: Diğer
Bölge yönetimi; açık arazilerde yetiştirilen sığır, at, koyun ve keçilerin yabani hayvan saldırılarından korunması amacıyla sürü koruma köpeklerinin bakımına maddi destek sağlamayı planlıyor.
Hazırlanan plana göre şartları karşılayan her koruma köpeği için yılda 720 euro ödeme yapılabilecek. Ancak bir işletmenin destek alabileceği köpek sayısına üst sınır getirilecek.
Bir hayvancılık işletmesi en fazla 15 köpek için destekten yararlanabilecek. Böylece alınabilecek toplam ödeme yılda 10 bin 800 euroya, yaklaşık 607 bin TL’ye kadar ulaşabilecek.
Ödeme yalnızca yeni köpek satın alınması için kullanılmayacak. Destekle hayvanların beslenme, veteriner, kimliklendirme ve genel bakım giderlerinin bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.
Ancak her köpek destek kapsamına girmeyecek. Programda İspanyol mastifi ile pastor del osu grubundaki köpeklerin yer alması öngörülüyor. İspanyol mastiflerinin resmi soy kütüğüne kayıtlı olması da şartlar arasında.
Düzenlemenin arkasında Asturias’taki kurt popülasyonu bulunuyor. Resmi kayıtlara göre bölgede en az 50 kurt sürüsü bulunuyor. Henüz kesinleşmeyen programla koruma köpeklerinin yaygınlaştırılması ve çiftlik hayvanlarının saldırılardan korunması amaçlanıyor.