Bu halıya güneş değince değeri 5 bin dolar oluyor... Avrupa ülkeleri satın almak için sıraya giriyor

'HAYAT VERİP, İHRAÇ EDİYORUZ'

Halıların yurt dışında rağbet gördüğünü kaydeden Halil Börekçi, "Biz bu halıları Türkiye’nin dört bir yanından, insanların yıllarca evlerinde kullandığı eski halılar arasından topluyoruz. Daha sonra üzerlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirerek yeniden hayat veriyor ve ihraç ediyoruz. Burada 50 ila 100 dolar arasında satılan bir halı, yurt dışında çok daha yüksek değerlere alıcı bulabiliyor. Koleksiyon değeri taşıyan özel parçalar ise 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Bu nedenle doğal kök boyalı, el dokuması halılar dünya genelinde büyük ilgi görüyor" dedi.