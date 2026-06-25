Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film

Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film

Bu hafta sinema salonlarında aksiyondan animasyona, gerilimden komediye uzanan geniş bir yelpazede dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

Kaynak: AA
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Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film - Resim: 1

Yüksek bütçeli yıldız kadrolar, uluslararası prodüksiyonlar ve farklı türlerin bir araya geldiği haftada özellikle 7 Dogs öne çıkıyor.

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Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film - Resim: 2

Film; bir Interpol ajanı ile suç dünyasından bir ismin zoraki iş birliğini, küresel bir uyuşturucu ağı ekseninde yüksek tempolu bir hikâyeyle anlatıyor.

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Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film - Resim: 3

Yönetmen koltuğunda Adil El Arbi ve Bilall Fallah otururken; kadroda Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci, Salman Khan ve Giancarlo Esposito gibi isimler yer alıyor.

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Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film - Resim: 4

Bunun yanında haftanın programında animasyon, süper kahraman hikâyeleri ve gerilim türünde yapımlar da bulunuyor.

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Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film - Resim: 5

Minyonlar ve Canavarlar eğlenceli kaos hikâyesiyle geri dönerken, Supergirl Krypton’dan gelen Kara Zor-El’in adalet yolculuğunu anlatıyor.

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Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film - Resim: 6

Gerilim tarafında Derin Kabus ve Dikkat: Kıyamet! öne çıkıyor. Daha dramatik bir çizgide Serseri ve psikolojik gerilim türünde Sleepwalker izleyiciyle buluşuyor.

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