Yüksek bütçeli yıldız kadrolar, uluslararası prodüksiyonlar ve farklı türlerin bir araya geldiği haftada özellikle 7 Dogs öne çıkıyor.
Bu hafta vizyonda türler çarpışıyor: Aksiyondan korkuya 7 film
Bu hafta sinema salonlarında aksiyondan animasyona, gerilimden komediye uzanan geniş bir yelpazede dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşuyor.Kaynak: AA
Film; bir Interpol ajanı ile suç dünyasından bir ismin zoraki iş birliğini, küresel bir uyuşturucu ağı ekseninde yüksek tempolu bir hikâyeyle anlatıyor.
Yönetmen koltuğunda Adil El Arbi ve Bilall Fallah otururken; kadroda Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci, Salman Khan ve Giancarlo Esposito gibi isimler yer alıyor.
Bunun yanında haftanın programında animasyon, süper kahraman hikâyeleri ve gerilim türünde yapımlar da bulunuyor.
Minyonlar ve Canavarlar eğlenceli kaos hikâyesiyle geri dönerken, Supergirl Krypton’dan gelen Kara Zor-El’in adalet yolculuğunu anlatıyor.
Gerilim tarafında Derin Kabus ve Dikkat: Kıyamet! öne çıkıyor. Daha dramatik bir çizgide Serseri ve psikolojik gerilim türünde Sleepwalker izleyiciyle buluşuyor.