Erzurum Ovası'nda yağışlar sonrası meydana gelen göletler, bölgede eşsiz manzaraların doğmasına yol açtı.
Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı
Erzurum Ovası’nda yağışların ardından oluşan göletler, karlı dağların gölgesinde serinleyen mandalarla birlikte Afrika savanlarını aratmayan, belgesel tadında eşsiz manzaralar oluşturdu.Kaynak: Diğer
Karlı dağların eteklerindeki sularda serinleyen mandalar, izleyenlere Afrika savanlarını hatırlatan görüntüler sundu. Günün en sıcak anlarında göletlere sığınan mandaların bu halleri, ovayı adeta bir vahşi yaşam belgeseli karesine dönüştürdü.
Milliyet'te yer alan haberde bölgede etkili olan yağışların ardından meralarda biriken sular, otlamaya çıkan mandaların vazgeçilmez durağı haline geldi.
Güneşin yüzünü gösterdiği ve hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı anlarda mandalar, günün belli zamanlarını bu sularda geçiriyor.
Şehir merkezine tahminen 15 kilometre mesafede yer alan Güzelova ile Köse Mehmet mahalleleri arasındaki meralarda biriken sular, özellikle sıcak günlerde mandalara doğal bir serinleme ve dinlenme imkanı tanıyor.
Etrafı karlarla kaplı dağlarla çevrili olan ovadaki bu sulak alanlarda zaman geçiren mandalar, ortaya seyrine doyum olmayan görseller çıkarıyor.
Karla kaplı dağlarla çevrili ovadaki sulak alanlarda vakit geçiren mandalar güzel görüntüler oluşturuyor.