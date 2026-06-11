Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı

Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı

Erzurum Ovası’nda yağışların ardından oluşan göletler, karlı dağların gölgesinde serinleyen mandalarla birlikte Afrika savanlarını aratmayan, belgesel tadında eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Diğer
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Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı - Resim: 1

Erzurum Ovası'nda yağışlar sonrası meydana gelen göletler, bölgede eşsiz manzaraların doğmasına yol açtı.

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Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı - Resim: 2

Karlı dağların eteklerindeki sularda serinleyen mandalar, izleyenlere Afrika savanlarını hatırlatan görüntüler sundu. Günün en sıcak anlarında göletlere sığınan mandaların bu halleri, ovayı adeta bir vahşi yaşam belgeseli karesine dönüştürdü.

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Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı - Resim: 3

Milliyet'te yer alan haberde bölgede etkili olan yağışların ardından meralarda biriken sular, otlamaya çıkan mandaların vazgeçilmez durağı haline geldi.

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Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı - Resim: 4

Güneşin yüzünü gösterdiği ve hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı anlarda mandalar, günün belli zamanlarını bu sularda geçiriyor.

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Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı - Resim: 5

Şehir merkezine tahminen 15 kilometre mesafede yer alan Güzelova ile Köse Mehmet mahalleleri arasındaki meralarda biriken sular, özellikle sıcak günlerde mandalara doğal bir serinleme ve dinlenme imkanı tanıyor.

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Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı - Resim: 6

Etrafı karlarla kaplı dağlarla çevrili olan ovadaki bu sulak alanlarda zaman geçiren mandalar, ortaya seyrine doyum olmayan görseller çıkarıyor.

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Bu görüntüler Afrika'dan değil Erzurum'dan: Mandalar sıcaktan bunaldı - Resim: 7

Karla kaplı dağlarla çevrili ovadaki sulak alanlarda vakit geçiren mandalar güzel görüntüler oluşturuyor.

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