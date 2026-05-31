Bu gece herkes gökyüzüne bakacak: Mavi Ay ve Mikro Ay 2053 yılına kadar birlikte görülmeyecek

Bu gece herkes gökyüzüne bakacak: Mavi Ay ve Mikro Ay 2053 yılına kadar birlikte görülmeyecek

Bu gece gökyüzünde oldukça nadir görülen bir olay yaşanacak. ‘Mavi Ay’ olarak adlandırılan olay ‘Mikro Ay’ ile birlikte gerçekleşecek. İki gökyüzü olayının birlikte görülmesi Türkiye’den de gözlemlenecek.

Bu gece gökyüzünde nadir görülen bir olay yaşanacak. Ay, aynı anda hem “Mavi Ay” hem de “Mikro Ay” evresine girerken, yılın en küçük ve en uzak dolunayı olarak izlenebilecek.

BBC’nin haberine göre bu dolunay nadir görülmesi nedeniyle ‘Mavi Ay’ olarak adlandırılıyor. Bir takvim ayında iki kez dolunay görülürse ikincisine bu ad veriliyor. Dolunay Türkiye saatiyle 20.00 civarında görülecek.

Bu dolunaylar iki ila üç yılda bir görülüyor. Bir sonraki ‘Mavi Ay’ 20 Mayıs 2027’de görülecek. Bir sonraki Mikro Ay ise gelecek ay yaşanacak. Ancak hem Mavi Ay hem Mikro Ay'ın aynı anda yaşanacağı bir sonraki olay için 2053 yılına kadar beklemek gerekecek.

MAVİ AY İLE SÜPER AY FARKLI ŞEYLER

Mavi Ay ile Süper Ay aynı anlama gelmiyor. ‘Süper Ay’, bir dolunay veya yeni ay evresi Ay’ın yerküreye en yakın olduğu döneme denk geldiğinde oluşuyor.

Ay’ın yerküre etrafındaki yörüngesi tam olarak daire değil, yani Ay ile yerküre arasındaki mesafe gezegen etrafında ilerledikçe değişiyor.

Yerberi adı verilen Ay’ın yerküreye en yakın olduğu noktayla en uzak olduğu nokta arasında mesafe bakımından yaklaşık 45 bin kilometre fark var. Yerberi yakınında meydana gelen dolunay evresine ‘Süper Ay’ deniyor.

Ay’ın görece yakın pozisyonu bizler için onu her zamankinden daha büyük ve parlak kılıyor. Yine de normal ayla Süper Ay arasındaki fark ikisini yan yana getirip bakmadan kolay kolay anlaşılmıyor.

Dünya’dan mavi bir Ay görüldüğü son tarihse 1883’teydi. Endonezya’daki Krakatoa yanardağı patlamış, 60 bin kişi ölmüştü. Oluşan toz bulutu nedeniyle Ay gece mavi olarak görülmüştü.

YILIN EN KÜÇÜK VE EN UZAK DOLUNAYI

Bu geceki dolunay aynı zamanda bir “Mikro Ay” olacak. Mikro Ay, dolunayın Ay’ın Dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde en uzak noktalarına yakın gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Bu nedenle Ay normal dolunaylara kıyasla biraz daha küçük ve daha sönük görünecek. Ancak uzmanlar, farkın çıplak gözle belirgin şekilde hissedilmesinin zor olduğunu belirtiyor.

Bu dolunay sırasında Ay’ın Dünya’dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta olacağı belirtiliyor.

