Bu bölgeye taşınana bedava ev veriyorlar: Tek bir şartları var…

TEK ŞART:

Bedava ev ve iş imkanından yararlanmak sanıldığı kadar kolay değil. Belediye, başvuru yapan herkesi kabul etmiyor. Adaylardan kasaba yaşamına nasıl uyum sağlayacaklarını ve yerel topluluğa ne tür katkılar sunabileceklerini içeren detaylı bir plan hazırlamaları isteniyor.