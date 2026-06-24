İtalya'daki "1 euroya ev" kampanyalarının ardından yeni yapılan bir kampanya, insanların dikkatini çekti. Arenillas Belediyesi, tamamen yenilenmiş ve oturuma hazır 7 daireyi yeni sakinlerine tahsis etti. Kasabaya taşınmayı kabul eden ailelerden hiçbir şekilde kira alınmayacak.
Bu bölgeye taşınana bedava ev veriyorlar: Tek bir şartları var…
Avrupa'daki "hayalet kasaba" krizine karşı İspanya'da ezber bozan bir hamle yapıldı. Ülkenin en çok göç veren bölgelerinden Soria'da bulunan Arenillas kasabası, nüfusu yeniden canlandırmak için kapılarını dış dünyaya açtı.Kaynak: Haber Merkezi
Proje yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda geçim kaynağı da sunuyor. Belediye, kasaba sosyal hayatının kalbi sayılan köy kahvesini (bar) işletmek ve toplum merkezini yönetmek üzere yeni personeller arıyor.
İNTERNET ALTYAPISI DÜZELTİLDİ
Uzaktan çalışanlar ve dijital göçebeler de unutulmadı. Kasabanın internet altyapısı baştan aşağı düzenlenerek, yüksek hızlı fiber optik internet getirildi.
EĞİTİM VE ULAŞIM BEDAVA
Kasaba yönetiminin ilk hedefi, sokakları tekrardan çocuk sesleriyle doldurmak. Arenillas'ta okul bulunmuyor fakat çocuklar 20 kilometre uzaklıktaki Berlanga de Duero'da eğitim görüyor.
En önemlisi ise çocukların okula ulaşım ve eğitim masraflarının tamamı devlet tarafından ücretsiz karşılanıyor.
TEK ŞART:
Bedava ev ve iş imkanından yararlanmak sanıldığı kadar kolay değil. Belediye, başvuru yapan herkesi kabul etmiyor. Adaylardan kasaba yaşamına nasıl uyum sağlayacaklarını ve yerel topluluğa ne tür katkılar sunabileceklerini içeren detaylı bir plan hazırlamaları isteniyor.