Bruce Willis Kaliforniya’da görüntülendi: Eşi Emma Heming iletişim sırrını paylaştı

Sinema dünyasının "Zor Ölüm" (Die Hard) yıldızı Bruce Willis, Kaliforniya’nın Studio City semtinde bir araçta yolcu koltuğunda otururken görüntülendi. Sağlık sorunları nedeniyle kameralardan uzak duran usta aktörün bu nadir görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Hollywood’un efsanevi ismi Bruce Willis, uzun süredir mücadele ettiği Frontotemporal Demans (FTD) hastalığının gölgesinde, Kaliforniya’da objektiflere yansıdı. Gözlerden uzak bir yaşam süren 70 yaşındaki aktörün son hali sevenlerini duygulandırdı.Derleyen: Hava Demir
Eşi Emma Heming Willis, eşinin fiziksel durumuna dair şu detayları paylaştı:
"Bruce hâlâ çok hareketli ve genel sağlığı gayet iyi. Sadece beyni onu yarı yolda bırakıyor."
"Dil Değişiyor, Biz de Uyum Sağlıyoruz"
2022 yılında teşhis konulmasından bu yana eşinin bakımını üstlenen 47 yaşındaki Emma Heming Willis, hastalıkla birlikte aralarındaki iletişimin boyut değiştirdiğini belirtti.
Kelimelerin yerini farklı bağların aldığını söyleyen Willis, süreci şu sözlerle özetledi:
"Dil değişiyor ve biz buna uyum sağlamayı öğrendik. Onunla iletişim kurmanın bambaşka yollarını keşfettik."
"Bazen gözlerindeki o parıltıyı görüyorum ve o ana tutunuyorum. Kısa sürse de kocamın hâlâ burada olması büyük bir minnet kaynağı."
"Hâlâ el ele tutuşuyoruz, sarılıyoruz. Bruce bu sevgiye karşılık veriyor; bizim için en önemli olan bu bağın hissedilmesi."
Frontotemporal Demans (FTD) Nedir?
Uzmanlara göre, Bruce Willis’in mücadele ettiği bu nadir demans türü; kişilik değişiklikleri, konuşma zorluğu ve davranış kontrolünde gerileme gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Hafızadan ziyade doğrudan dil ve sosyal becerileri etkileyen bu hastalık, hastanın yakınlarıyla olan iletişimini kökten değiştirebiliyor.
Bruce Willis Hakkında Bilmeniz Gerekenler
19 Mart 1955’te Batı Almanya’da doğdu. Babası Amerikalı bir asker, annesi ise Almandır. Çocukluk yıllarında ciddi bir kekemelik problemi yaşamış, bu sorunu okulun tiyatro kulübüne katılarak aşmıştır. Kariyerin Başlangıcı: Hollywood’a adım atmadan önce New York’ta barmenlik yapan Willis, 1980’li yıllarda yayınlanan "Mavi Ay" (Moonlighting) dizisindeki David Addison rolüyle dünya çapında üne kavuştu. 1988 yapımı "Zor Ölüm" (Die Hard) filmindeki John McClane karakteriyle "yenilmez ama insani" aksiyon kahramanı figürünü sinema tarihine kazandırdı
Kariyeri boyunca Pulp Fiction (Ucuz Roman), The Sixth Sense (Altıncı His), Armageddon ve The Fifth Element (Beşinci Güç) gibi kült yapımlarda başrol oynadı. Bir Altın Küre ve iki Emmy ödülü sahibi olan Willis’in rol aldığı filmler, dünya çapında 3 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Mart 2022'de kendisine önce "Afazi" (konuşma bozukluğu) teşhisi konulmasıyla oyunculuğu bıraktığını açıklamış, ardından teşhisi Frontotemporal Demans (FTD) olarak güncellenmiştir.