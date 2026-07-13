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Amazonas ile yollarını ayırmak için mahkemeye başvuran Leo Coelho, kulübünden sıra dışı bir veda paylaşımıyla uğurlandı.

HATALARINDAN KLİP YAPIP PAYLAŞTILAR

Brezilya ekibi, futbolcunun ayrılığını duyururken savunmada yaptığı hataların yer aldığı görüntüleri paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ALACAKLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETMEK İSTEDİ

Kulüpten yaklaşık 8 milyon Brezilya reali alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmek isteyen 33 yaşındaki stopere bu paylaşımla misilleme yapıldı.

Brezilya Serie C takımı Amazonas FC, takımdan ayrılan defans oyuncusu Leo Coelho'ya hatalarını özetleyen bir video yayınlayarak teşekkür etti 😅pic.twitter.com/OblU8eleGN — De Marke Sports (@demarkesports) July 13, 2026

Sosyal medyada futbolseverler arasında gündem olan bu paylaşım tartışma konusu oldu.