Yeniçağ Gazetesi
28 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü

Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü

Sakarya’nın karasu ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişinin yaşandığı olay güler misin? ağlar mısın? sorularını akıllara getirdi. Çatıdaki metal oluğu temizleyen kişi elektrik akımına kapıldı. Yardıma koşanlar adamı başında ve omuzdan tutarak çatıdan sarkıtı. Bu sırada bir kişi yere çakıldı.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 1

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, piknik alanında, binanın çatısındaki metal oluğu temizlemeye çalışan Vahit Abdülhakim (33) akıma kapıldı. Abdülhakim’i ayaklarından tutup sarkıtarak çatıdan indirmeye çalışan kişilerden biri düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yaşadı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Abdülhakim, kurtarılamadı.

1 8
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 2

Karasu ilçesi Küçük Boğaz Mesire alanında meydana geldi. Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, metal oluğu temizlemek için tek katlı binanın çatısına çıktı. Burada akıma kapılan Abdülhakim’e, çevredekiler 20 dakika boyunca zemin ıslak olduğu gerekçesiyle müdahale edemedi.

2 8
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 3

Bir süre sonra yakınları çatıya çıkıp baygın olan Abdülhakim’i aşağıya indirmek istedi. Yakınları, ayaklarından tuttukları Abdülhakim’i aşağı sarkıttı.

3 8
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 4

Ancak bu sırada bu kişilerden biri aşağı düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yasadı. Abdülhakim'in karga tulumba indirildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 8
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 5

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülhakim gelen ambulansla önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Abdülhakim, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

5 8
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 6
6 8
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 7
7 8
Böyle kurtarma görülmedi: Elektrik akımına kapıldı: Yardıma koşanlardan biri düştü - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro