Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Şubat ayı sonu itibarıyla pay senedi piyasasının röntgenini çekti. Veriler, Borsa İstanbul’daki yükselişin yatırımcı portföylerine devasa bir artış olarak yansıdığını gösteriyor. İstanbul’daki yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü, yıllık bazda yüzde 66,8 artarak rekor seviyeye ulaştı.
Borsanın "Milyarder şehirleri" belli oldu: Listenin zirvesinde kim var?
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Şubat ayı sonu itibarıyla pay senedi piyasasının röntgenini çekti. İstanbul’daki yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü, yıllık bazda yüzde 66,8 artarak rekor seviyeye geldi. En fazla paya sahip milyarder şehirleri de belirlendi.Detay Haber: Süleyman Çay
Borsa yatırımcısının kalesi olan İstanbul, hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğünde rakiplerine fark attı. Şubat ayı itibarıyla İstanbul’daki 1 milyon 623 bin 665 yatırımcının toplam varlığı 4 trilyon 108 milyar lirayı aştı. Geçen yılın aynı döneminde 2,46 trilyon lira olan bu rakam, bir yılda tam 1,6 trilyon liralık dev bir artışa imza attı.
Ankara: 690 bin yatırımcı, 411,5 milyar TL portföy (%54,4 artış).
İzmir: 448 bin yatırımcı, 167,6 milyar TL portföy (%40,4 artış).
Üç büyük şehri, sanayi kenti Bursa takip ediyor. Bursa, 106,2 milyar liralık portföy büyüklüğüyle listenin dördüncü sırasına yerleşirken; Antalya (67,4 milyar TL) ve Adana (52,8 milyar TL) takibini sürdürdü.
İlginç bir veri ise yatırımcı sayısında yaşandı: İstanbul ve İzmir’de yatırımcı sayısı yaklaşık %1 oranında azalırken, Ankara’da sınırlı bir artış gözlendi.
Borsa İstanbul’a sadece yerli değil, yabancı ilgisi de tam gaz devam ediyor. Yurt dışı yerleşik yatırımcılar arasında liderlik koltuğunda 732,9 milyar liralık yatırımla ABD yer alıyor.
ABD: 732,9 Milyar TL (%69,4 yıllık artış)
Katar: 719,7 Milyar TL (%67,9 yıllık artış)
Birleşik Krallık: 452,7 Milyar TL (%83,4 ile artış şampiyonu)
Hollanda ise listede negatif ayrışan tek ülke oldu; Hollandalı yatırımcıların portföy büyüklüğü yıllık bazda %9,5 geriledi.