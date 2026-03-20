Borsanın "Milyarder şehirleri" belli oldu: Listenin zirvesinde kim var?

Borsa yatırımcısının kalesi olan İstanbul, hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğünde rakiplerine fark attı. Şubat ayı itibarıyla İstanbul’daki 1 milyon 623 bin 665 yatırımcının toplam varlığı 4 trilyon 108 milyar lirayı aştı. Geçen yılın aynı döneminde 2,46 trilyon lira olan bu rakam, bir yılda tam 1,6 trilyon liralık dev bir artışa imza attı.