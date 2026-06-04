Ekonomim’den Zeynep Aktaş’ın analizine göre borsada ilk çeyrek karını 56 kata kadar arttıran 26 şirket yatırımların odağına yerleşti. Yılın ilk çeyreğinde net kârını tam 56 kat artırarak 1,54 milyar TL’ye ulaştıran Selçuk Ecza Deposu, listenin zirvesinde yer aldı. Üç aylık dönemde gelirini yüzde 6 büyüterek 51,9 milyar TL’ye taşıyan şirket, esas faaliyet kârını da yüzde 455 artışla 3,08 milyar TL’ye yükseltti. Yatırımcıların ilgisini çeken diğer güçlü şirketler ise Tüpraş ve Coca-Cola İçecek oldu.
Borsa yatırımcıları dikkat: Bu şirketler karını 56 kata kadar arttırdı… Peki “gizli tehlike” ne?
Borsada 26 şirket ilk çeyrek karını 56 kata kadar arttırdı. İlk çeyrek kâr artışı yaşayan şirketler arasında nakit üretme becerisi yüksek olanlar öne çıkarken, sadece dönemsel muhasebe düzenlemeleriyle bilançosu parıldayan hisselere karşı yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
Buna karşın, şubat ayında halka arz edilen ve tavan serisinin ardından dalgalı bir seyir izleyen Ata Turizm, ilk çeyrekte gelirini yüzde 24 düşürüp esas faaliyet zararı açıklamasına rağmen geçmiş dönemdeki sembolik kârı nedeniyle oransal olarak yüksek bir net kâr (1,8 milyon TL) sergiledi. Geliri yüzde 35 azalarak 453,8 milyon TL’ye gerileyen LDR Turizm ise hisse senedi ve fon işlemlerinden elde ettiği 7,3 milyar TL’lik gelir sayesinde ciro üstü bir net kâr (4,78 milyar TL) açıkladı.
Tat Gıda: Kârlılık odaklı stratejisi kapsamında döviz kurlarının yatay seyretmesi ve maliyet artışlarının gerisinde kalması sebebiyle yurt dışı operasyonlarını daraltarak iç pazara ağırlık verdi. Şirket, ilk çeyrekte yakaladığı yüzde 6’lık brüt kâr marjını yıl genelinde sürdürmeyi hedefliyor.
Anadolu Efes: Çin pazarında yüksek yatırım riski üstlenmek yerine fason üretim modelini seçti. Bu stratejiyle nakliye, gümrük ve tedarik lojistiği maliyetlerinin sıfırlanması ve kârlılıkta yapısal iyileşme sağlanması amaçlanıyor.
Efor Yatırım: 2026 yılı yaş çay kampanyası dönemini açarak bu sezon 100 bin ton yaş çay alımı ve 20 bin ton kuru çay üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket ayrıca uluslararası Gıda Güvenliği sertifikası aldığını duyurdu.
DCT Trading: Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesinde üçüncü perakende mağazasını faaliyete geçirerek kendi üretimi olan kiraz ve yaban mersinlerini aracı maliyeti olmadan doğrudan tüketiciye ulaştıracak.
Barem Ambalaj: Konya Ereğli fabrikasının açık depolama alanında çıkan yangında 1500 ton hurda kağıt zayi oldu. Ana üretim bantlarına zarar vermeyen olay sonrası üretim normal seyrinde sürerken, kayıp finansal tablolara tek seferlik gider olarak yansıyacak.
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fonu (IKL), geçtiğimiz şubat ayında 8,99 TL ile zirveyi gördükten sonra zayıflama eğilimine girdi. Mayıs ayında fon büyüklüğü 203,2 milyon TL’ye gerilerken, ocak ayından bu yana devam eden nakit çıkışı mayısta da 4,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Son bir yıllık getirisi yüzde 31,42 olan fon, içinde bulunduğu grubun yüzde 39,17'lik ortalama yükselişinin gerisinde kaldı.
QNB Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 182 gün vadeli ve 500 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleştirdi. Yıllık faizi değişken TLREF + %0,70 olarak belirlenen ve vadeli işlem başlangıcı 02.06.2026 olan finansman bonosu, TRFQNBFA2618 kodu ile işlem görecek ve 01.12.2026 tarihinde itfa edilecek.
Ofis Yem (OFSYM) hisselerinde fonların satış ağırlıklı pozisyonu ocak ayından bu yana devam ediyor. Fonların elindeki lot miktarı yüzde 20,22 oranında (92,6 bin lot) azalarak 365,3 bine geriledi ve hisseyi portföyünde tutan fon sayısı 11'den 8'e düştü. Hisse için en yüksek hedef fiyatı 72 TL ile İnfo Yatırım, en düşük fiyatı ise 69,30 TL ile Deniz Yatırım verdi.
Analistler, kârlılık rakamlarındaki bu olağanüstü artışların arkasında yatırımcıları bekleyen büyük bir gizli tehlikeye dikkat çekiyor: "Kağıt üstündeki kârlar." Bir şirketin net kârının katlanması, her zaman kasasına aynı oranda sıcak para girdiği anlamına gelmiyor. Dönemsel muhasebe ayarlamaları, yeniden değerlemeler veya operasyonel faaliyet dışı (hisse senedi ve fon işlemleri gibi) tek seferlik gelirler, şirketleri gerçekte olduğundan çok daha güçlü gösterebiliyor.
Esas tehlike ise büyümenin operasyonel nakit akışından beslenmediği durumlarda ortaya çıkıyor; sadece yüzdesel coşkuya kapılarak rakamların arkasındaki "nakit üretme becerisini" doğru okuyamayan yatırımcılar, yüksek kâr yanılsamasıyla finansal bir tuzağa düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor.