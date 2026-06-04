Borsa yatırımcıları dikkat: Bu şirketler karını 56 kata kadar arttırdı… Peki “gizli tehlike” ne?

Buna karşın, şubat ayında halka arz edilen ve tavan serisinin ardından dalgalı bir seyir izleyen Ata Turizm, ilk çeyrekte gelirini yüzde 24 düşürüp esas faaliyet zararı açıklamasına rağmen geçmiş dönemdeki sembolik kârı nedeniyle oransal olarak yüksek bir net kâr (1,8 milyon TL) sergiledi. Geliri yüzde 35 azalarak 453,8 milyon TL’ye gerileyen LDR Turizm ise hisse senedi ve fon işlemlerinden elde ettiği 7,3 milyar TL’lik gelir sayesinde ciro üstü bir net kâr (4,78 milyar TL) açıkladı.