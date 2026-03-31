Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısındaki güncelleme çalışmaları sebebiyle kuruma olan borçların son ödeme tarihinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Borcu olanların ödeme süresi uzatıldı: SGK duyurdu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sistem altyapısındaki güncelleme çalışmaları sebebiyle prim, yapılandırma ve ihya borçlarının son ödeme tarihini ertelediğini açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
BORÇ ÖDEME SÜRESİNİ UZATTI
Gerçekleştirilen resmi açıklamada, sistem altyapısındaki çalışmaların bazı hizmetlere erişimde gecikmelere yol açtığı, bu sebeple mağduriyet yaşanmaması adına ödeme sürelerinin uzatıldığı ifade edildi.
Düzenleme kapsamında; 5510 sayılı Kanun’un 4/a, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c statüsündeki sigortalıları, genel sağlık sigortalılarını ve diğer tüm sigortalıları kapsayan ödeme takvimi yeniden belirlendi.
Buna göre, normal şartlarda son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olan cari dönem sigorta prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme ödemeleri ile borçlanma ve ihya kapsamındaki tüm borçların süresi 7 Nisan 2026 tarihi saat 23:59’a kadar uzatıldı.
SGK, belirlenen yeni tarihe kadar gerçekleşecek olan ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacağının altını çizdi. Öte yandan kurum, işverenlerin ve sigortalıların prim teşvikleri ile desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, gecikme cezası veya zammı ile karşılaşmamaları ve yapılandırma planlarının bozulmaması için ödemelerin 7 Nisan tarihine kadar tamamlanmasının kritik önem taşıdığından bahsetti.
SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihinin Uzatılması
Kurum muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana gelmiştir.
Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48 inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanununa ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31/03/2026 olanların ödeme süresi 07/04/2026 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.
Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."