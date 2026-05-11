Sabır, estetik ve disiplinin birleşimiyle ortaya çıkan bu eserler, doğanın küçük ölçekte yeniden hayat bulmuş hali olarak dikkat çekiyor.
Bonsailer görücüye çıktı: Değeri 1 milyon liraya ulaşıyor
Kocaeli, doğayı sanatla buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. VI. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu kapsamında bir araya gelen bonsai sanatçıları, yıllar süren emeğin ürünü olan minyatür ağaçlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.Derleyen: Cemile Kurel
Yüzyıllardır süregelen bonsai geleneği, yalnızca estetik bir uğraş olmanın ötesinde, insan ile doğa arasındaki uyumu temsil ediyor. Yaklaşık iki bin yıl önce Çin’de ortaya çıkan Penjing sanatından beslenen bonsai kültürü, Japonya’da gelişerek bugün dünyanın birçok ülkesinde ilgi gören bir sanat dalına dönüştü.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden Kocaeli’ye gelen sanatçılar da bu köklü kültürü yaşatan eserlerini sergiliyor. Her ağacın dal yapısı, gövde kıvrımı ve genel formu; yıllar boyunca verilen emeğin ve ustalığın izlerini taşıyor.
Sergide yer alan bazı bonsailer ise maddi değerleriyle dikkat çekiyor. Uzun yıllar boyunca şekillendirilen ağaçların fiyatları yüz binlerce liradan başlayıp milyon seviyelerine kadar çıkabiliyor.
İzmir’den etkinliğe katılan bonsai sanatçısı Arsen Uzun, bazı eserlerin onlarca yıllık çalışma sonucunda bugünkü görünümüne ulaştığını belirtiyor. Uzmanlara göre bir bonsainin değeri yalnızca yaşına değil, uygulanan tekniklere, bakım sürecine ve sanatçının deneyimine göre belirleniyor.
Bonsai sanatçısı Recep Çelimli ise her ağacın gelişim sürecinin farklı olduğuna dikkat çekiyor. Doğadan alınan yaşlı zeytin ağaçları daha kısa sürede etkileyici formlar kazanabilirken, tohumdan yetiştirilen bonsailer için çok daha uzun bir zaman gerekiyor. İlk şekillendirme birkaç yıl içinde gerçekleşse de bir ağacın gerçek anlamda olgunlaşması onlarca yılı bulabiliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kültürel ve sanatsal etkinliklerin şehir yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade ediyor. İki gün sürecek sempozyum boyunca ziyaretçiler hem bonsai sanatını yakından tanıma fırsatı buluyor hem de doğaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşma imkânı elde ediyor.