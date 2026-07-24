Bölgenin sağlık üssü oldu: Yıllar süren hasretlik bitti: Tüp bebek macerasında mutlu son

Dr. Yeşilova, "Yaklaşık 3 yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 8 aydır aktif hizmet vermekteyiz. Bu süreçte aldığımız pozitif gebelik haberleri bizim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Amacımız sadece Van'a değil, çevre illerde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere de modern, güvenilir ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak. Bu zamana kadar da bunu başarabildiğiniz için mutluyuz. Daha önce hastalarımız tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hem maddi hem de manevi açıdan büyük zorluklara neden oluyordu. Artık hastalarımız tedavi ve takip süreçlerini kendi şehirlerinde rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bu bizim için mutluluk verici" diye konuştu.