Bartın’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi İncioğlu Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanı yoğun dumanla kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada bulunan 7 kişiyi tahliye ederken, dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında apartmanda bulunan kediler ile bazı değerli eşyalar da ekipler tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, binada mahsur kalan olup olmadığına yönelik arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.