BMW’de büyük deprem: Otomobilde devir değişti

Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, vergi öncesi konsolide karda daha önce öngörülen "hafif gerileme" tahmini, yerini "keskin bir düşüş" beklentisine bıraktı. Bu doğrultuda, grubun otomotiv operasyonlarına ait faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefi de yüzde 4-6 bandından yüzde 1-3 seviyesine kadar çekildi.