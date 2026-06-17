Alman otomobil devi BMW Grubu, Çin'deki ticari daralma ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin maliyetleri yükseltmesiyle 2026 yılı mali öngörülerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Kararın ardından Frankfurt Borsası'nda sarsılan şirketin hisseleri yüzde 11'i aşan tarihi bir düşüş yaşadı.
BMW’de büyük deprem: Otomobilde devir değişti
Alman lüks otomobil üreticisi BMW Grubu, Çin pazarındaki daralma ve Orta Doğu'daki çatışmaların getirdiği maliyetler nedeniyle 2026 yılı mali öngörülerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Açıklamanın ardından şirketin Frankfurt Borsası'ndeki hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.Kaynak: AA
Almanya merkezli premium araç üreticisi BMW Grubu; küresel pazarlardaki durgunluk, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve kurumsal dönüşüm harcamaları sebebiyle 2026 yılı finansal hedeflerini düşürmek zorunda kaldığını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, vergi öncesi konsolide karda daha önce öngörülen "hafif gerileme" tahmini, yerini "keskin bir düşüş" beklentisine bıraktı. Bu doğrultuda, grubun otomotiv operasyonlarına ait faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefi de yüzde 4-6 bandından yüzde 1-3 seviyesine kadar çekildi.
Otomotiv devinin mali planlamalarını bozarak hedeflerini düşürmesine yol açan iki ana gelişme öne çıkıyor:
Çin'deki Satış Kayıpları: Şirketin küresel ölçekteki en büyük pazarı olan Çin'deki pazar daralması, senenin ikinci çeyreğinde de ivmelenerek devam etti. Amerika ve Avrupa pazarlarından gelen başarılı satış rakamları ise Asya'daki bu büyük kaybı telafi etmeye yetmedi.
Orta Doğu'daki Savaşın Faturası: Bölgedeki istikrarsızlığın tetiklediği ve kalıcı hale gelen yüksek enerji maliyetleri, fabrikalardaki üretim giderlerini doğrudan tırmandırdı. Yaşanan jeopolitik belirsizlikler, dünya genelindeki alıcıların harcama alışkanlıklarını da negatif yönde etkiledi.
Açıklamada, "Şirketin önceki varsayımlarının aksine Orta Doğu'daki çatışmanın etkileri devam etmektedir. İlk olarak, ısrarla yüksek seyreden enerji fiyatları şirketin maliyetlerini artırmaktadır. İkinci olarak, çatışmadan kaynaklanan belirsizlik dünya genelindeki pek çok pazarda tüketici davranışlarını giderek daha fazla etkilemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Mali hedeflerin düşürüldüğü yönündeki duyurunun ardından Frankfurt Borsası'nda hareketli saatler yaşandı. BMW hisseleri, açılış seanslarında yüzde 11'den fazla değer kaybederek 60,08 avro ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
İlerleyen saatlerde kayıplarının bir kısmını silen hisse senetleri, TSİ 13.00 sularında yüzde 6'lık eksilişle 63,55 avro seviyesinden dengelendi. Yaşanan bu sert düşüşle beraber BMW'nin sene başından bu yana toplam değer kaybı yüzde 33'e yaklaşırken, markanın toplam piyasa büyüklüğü de 39 milyar avronun altına gerilemiş oldu.
BMW Grubu, 2026 senesinin ilk altı aylık finansal verilerini içerecek olan kapsamlı ara raporunu 30 Temmuz 2026'da kamuoyuyla paylaşacak.