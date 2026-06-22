Sokaklarda sevgiyle yaklaştığımız, evlerimizi paylaştığımız ve dijital dünyanın adeta göz bebeği haline gelen kediler, kültürümüzün ayrılmaz birer parçası. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan bu sevimli dostlarımızla, doğru yöntemleri izlediğimizde gerçek bir iletişim bağı kurabileceğimiz kanıtlandı.
Bizi anlayıp konuşmuyorlar mı? Kedilerle diyalog kurmanın yolu bulundu
Sussex Üniversitesi tarafından yapılan ezber bozucu bir araştırma, kedilerle iletişim kurmanın en etkili yolunun onlara kocaman gülümsemek değil, "yavaşça göz kırpmak" olduğunu kanıtladı.Kaynak: Diğer
Sözcü'nün haberine göre, evcil dostlarımızla yakınlaşmak istediğimizde genellikle kendi insani reflekslerimizle hareket ediyoruz. Oysa Sussex Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ezber bozucu bir çalışma, kedilerle bağ kurmanın çok daha etkili ve onlara özgü bir yolu olduğunu gösterdi. Kedilere dişlerimizi sergileyerek kocaman gülümsemek yerine, gözlerimizi hafifçe kısarak "yavaşça göz kırpmak", aradaki tüm mesafeleri bir anda yok ediyor.
Kedilerle zaman geçiren herkesin yakından bildiği o mahmur, yarı kapalı gözler, aslında pati dünyasındaki en net huzur ve güven göstergesidir. Bilim dünyası bu sevimli bakışı "kedi gülümsemesi" olarak adlandırıyor. Biz insanların bu jesti taklit etmesi, kedilerle aramızda saniyeler içinde güçlü bir güven köprüsü kurabiliyor.
Yapılan bilimsel deneyler, bu yöntemin başarısını şu çarpıcı verilerle ortaya koyuyor:
Aynı Dilden Konuşmak: Sahipleri kendilerine bakıp gözlerini yavaşça kapattığında, kedilerin de bu harekete aynı şekilde yavaşça göz kırparak yanıt verdiği gözlemlendi.
Yabancılara Karşı Güven: Kediler, hiç tanımadıkları araştırmacılar kendilerine dik dik baktığında mesafeli durmayı tercih etti. Ancak aynı yabancılar yavaşça göz kırpıp ellerini uzattığında, onlara çok daha kısa sürede güvenerek koklamak için yanlarına yaklaştı.
Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar, kedilerin birlikte ömür geçirdikleri insanların ruh hallerine ve karakter yapılarına tahmin ettiğimizden çok daha fazla adapte olduğunu kanıtlıyor.
Bu sessiz ve derin iletişim dilini keşfetmek, yalnızca evimizdeki sevimli dostlarımızla olan bağımızı derinleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda veteriner klinikleri, hayvan barınakları veya sokaklar gibi yüksek stres içeren ortamlarda yaşayan kedilerin sakinleşmesinde, kendilerini güvende hissetmelerinde ve ruh sağlıklarının korunmasında dönüm noktası olacak bir rol üstlenecek.
Bir dahaki sefere bir kediyle bakıştığınızda, ona dişlerinizi göstererek kocaman gülümsemek yerine gözlerinizi hafifçe kısıp birkaç saniyeliğine kapatmayı deneyin. Aranızda filizlenen o sessiz ve samimi diyalog karşısında büyüleneceksiniz!
Bu çarpıcı çalışma, yavaş göz kırpma eyleminin insan ile kedi arasındaki iletişimdeki gücünü deneysel ve bilimsel olarak kanıtlayan ilk araştırma olma unvanını taşıyor.