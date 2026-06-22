Bizi anlayıp konuşmuyorlar mı? Kedilerle diyalog kurmanın yolu bulundu

Sözcü'nün haberine göre, evcil dostlarımızla yakınlaşmak istediğimizde genellikle kendi insani reflekslerimizle hareket ediyoruz. Oysa Sussex Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ezber bozucu bir çalışma, kedilerle bağ kurmanın çok daha etkili ve onlara özgü bir yolu olduğunu gösterdi. Kedilere dişlerimizi sergileyerek kocaman gülümsemek yerine, gözlerimizi hafifçe kısarak "yavaşça göz kırpmak", aradaki tüm mesafeleri bir anda yok ediyor.