Biyolojik yaşınızı adımlarınız belirliyor

Mesele sadece şu anki hızınız değil; asıl dikkat edilmesi gereken, geçtiğimiz yıla oranla temponuzda bir düşüş olup olmadığıdır. İnsan sağlığını bazen kelimelerle değil, adımlarıyla dışa vurur. Vücut bir sorun olduğunda her zaman konuşmaz; bazen sadece yavaşlamayı tercih eder.

Bu nedenle, yürüme hızındaki (gait hızı) azalma "yaşlılık belirtisi" denilerek hafife alınmamalıdır. Bu yavaşlama; kas kaybı, vücut direncinin azalması (kırılganlık), nörolojik değişimler veya kardiyometabolik rahatsızlıkların ilk ve en önemli sinyallerinden biri olabilir.