Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Tarihi kaynaklarda Zal Paşa Hanı veya Kohoz Hanı isimleriyle de zikredilen kervansarayın, 16. yüzyılın ikinci yarısında Zal Paşa tarafından inşa ettirildiği biliniyor. Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde konumlanan ve geçmiş asırlarda ticaret kervanlarının güvenli konaklama merkezlerinden biri olan yapıdan günümüze ne yazık ki sadece belirli duvar kalıntıları ulaşabildi. Hanın anıtsal giriş bölümü ise büyük ölçüde yıkılarak atıl vaziyete geldi.