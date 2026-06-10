Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı köyünde yer alan köklü geçmişe sahip Lale Paşa Hanı, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden tamamen ortadan kalkma tehlikesi yaşıyor. Osmanlı mimarisinin bölgedeki önemli simgelerinden biri olan tarihi yapının büyük bir kısmı yıkılmış durumda.
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi Lale (Zal) Paşa Hanı, uzun yıllardır süren bakımsızlık nedeniyle yok olma riski taşıyor. Geçmişte kervanların uğrak noktası olan kervansaray, şimdilerde harabe hâliyle kurtarılmayı bekliyor.Kaynak: İHA
Tarihi kaynaklarda Zal Paşa Hanı veya Kohoz Hanı isimleriyle de zikredilen kervansarayın, 16. yüzyılın ikinci yarısında Zal Paşa tarafından inşa ettirildiği biliniyor. Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde konumlanan ve geçmiş asırlarda ticaret kervanlarının güvenli konaklama merkezlerinden biri olan yapıdan günümüze ne yazık ki sadece belirli duvar kalıntıları ulaşabildi. Hanın anıtsal giriş bölümü ise büyük ölçüde yıkılarak atıl vaziyete geldi.
Kültürel mirasın bu durumuna dikkat çeken Yolçatı Köyü Muhtarı Maşallah Bozkır, tarihi hanın ivedilikle restorasyon programına dahil edilmesi ve bölge turizmine kazandırılması gerektiğini vurguladı.
Van Gölü Havzası'ndaki tarihi zenginliklerin korunması gerektiğini belirten bölge halkı da şu noktalara dikkat çekiyor:
Tarihi yapıların korunması, gelecek nesillerde tarih bilincinin oluşması için kritik önem taşıyor.
Atıl durumdaki kervansarayın ayağa kaldırılması, Adilcevaz'ın ve bölgenin kültür turizmini canlandıracak potansiyele sahip.
Bölgenin en önemli kültür varlıkları arasında yer alan Lale Paşa Hanı'nın aslına uygun şekilde yenilenmesi, hem köklü bir geçmişin geleceğe aktarılması hem de Bitlis turizmine katkı sunması açısından acil ilgi bekliyor.