Yeniçağ Gazetesi
10 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi Lale (Zal) Paşa Hanı, uzun yıllardır süren bakımsızlık nedeniyle yok olma riski taşıyor. Geçmişte kervanların uğrak noktası olan kervansaray, şimdilerde harabe hâliyle kurtarılmayı bekliyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Resim: 1

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı köyünde yer alan köklü geçmişe sahip Lale Paşa Hanı, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden tamamen ortadan kalkma tehlikesi yaşıyor. Osmanlı mimarisinin bölgedeki önemli simgelerinden biri olan tarihi yapının büyük bir kısmı yıkılmış durumda.

1 7
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Resim: 2

Tarihi kaynaklarda Zal Paşa Hanı veya Kohoz Hanı isimleriyle de zikredilen kervansarayın, 16. yüzyılın ikinci yarısında Zal Paşa tarafından inşa ettirildiği biliniyor. Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde konumlanan ve geçmiş asırlarda ticaret kervanlarının güvenli konaklama merkezlerinden biri olan yapıdan günümüze ne yazık ki sadece belirli duvar kalıntıları ulaşabildi. Hanın anıtsal giriş bölümü ise büyük ölçüde yıkılarak atıl vaziyete geldi.

2 7
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Resim: 3

Kültürel mirasın bu durumuna dikkat çeken Yolçatı Köyü Muhtarı Maşallah Bozkır, tarihi hanın ivedilikle restorasyon programına dahil edilmesi ve bölge turizmine kazandırılması gerektiğini vurguladı.

3 7
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Resim: 4

Van Gölü Havzası'ndaki tarihi zenginliklerin korunması gerektiğini belirten bölge halkı da şu noktalara dikkat çekiyor:

Tarihi yapıların korunması, gelecek nesillerde tarih bilincinin oluşması için kritik önem taşıyor.
Atıl durumdaki kervansarayın ayağa kaldırılması, Adilcevaz'ın ve bölgenin kültür turizmini canlandıracak potansiyele sahip.

4 7
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Resim: 5

Bölgenin en önemli kültür varlıkları arasında yer alan Lale Paşa Hanı'nın aslına uygun şekilde yenilenmesi, hem köklü bir geçmişin geleceğe aktarılması hem de Bitlis turizmine katkı sunması açısından acil ilgi bekliyor.

5 7
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Resim: 6
6 7
Bitlis'teki tarihi Lale Paşa Hanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro