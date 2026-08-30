Bitlis semalarında eşsiz manzara: Ay battı, güneş doğdu

Bitlis'te gecenin karanlığı tamamen çekilmeden eşine az rastlanır bir doğa olayı gerçekleşti. Ayın ufuk hattında devasa görüntüsüyle batışa geçtiği sırada, yeni günün habercisi olan güneş de altın sarısı ışıklarıyla doğudan yükselmeye başladı.