Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bitlis semalarında eşsiz manzara: Ay battı, güneş doğdu

Bitlis semalarında eşsiz manzara: Ay battı, güneş doğdu

Bitlis’te ayın ufukta batmaya başladığı anlarda güneşin doğmasıyla birlikte gökyüzünde büyüleyici bir görsel şölen oluştu. O anlar doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından profesyonel ekipmanlarla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Bitlis semalarında eşsiz manzara: Ay battı, güneş doğdu - Resim: 1

Bitlis'te gecenin karanlığı tamamen çekilmeden eşine az rastlanır bir doğa olayı gerçekleşti. Ayın ufuk hattında devasa görüntüsüyle batışa geçtiği sırada, yeni günün habercisi olan güneş de altın sarısı ışıklarıyla doğudan yükselmeye başladı.

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Bitlis semalarında eşsiz manzara: Ay battı, güneş doğdu - Resim: 2

Aynı zaman diliminde gerçekleşen ayın vedası ve güneşin doğuşu, gökyüzü tutkunlarına görsel bir ziyafet sundu.

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Bitlis semalarında eşsiz manzara: Ay battı, güneş doğdu - Resim: 3

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’in doğal güzellikleriyle bütünleşen bu nadir anları profesyonel teleskoplar ve telefoto lensler kullanarak farklı açılardan kayda aldı.

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Bitlis semalarında eşsiz manzara: Ay battı, güneş doğdu - Resim: 4

Kaydedilen görüntülerde ayın belirgin konturu ile yükselen güneşin çevreyi altın sarısı tonlara büründürdüğü eşsiz renk geçişleri net bir şekilde görüldü.

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