Toplam kripto para piyasası değer kaybederken Bitcoin'in piyasa payının yükselmesi ve yatırımcı duyarlılığının olumlu kalması, fiyat hareketleriyle piyasa beklentileri arasındaki ayrışma dikkat çekiyor.
Bitcoin'de kritik seviyeler: Tehlike yaklaşıyor
Bitcoin 77 bin doların üzerinde tutunurken, farklı zaman dilimlerindeki teknik göstergeler yatırımcıların karşı karşıya olduğu kararsız tabloyu gözler önüne seriyor.Kaynak: Diğer
Bitcoin'in günlük grafikte önemli üstel hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi, ana yükseliş görünümünün henüz bozulmadığını gösteriyor. Ancak MACD histogramının -728,35 seviyesinde negatif bölgeye geçmesi, yükseliş momentumunun zayıfladığını gösteriyor.
Bollinger Bantları'nda orta çizgi 78.627 dolar seviyesinde bulunurken Bitcoin'in bu seviyenin altında, 76.296 dolarlık alt banda daha yakın hareket etmesi de kısa vadede baskının arttığına işaret ediyor.
PİYASA KÜÇÜLDÜ BİTCOİN'İN PAYI YÜKSELDİ
Karar'da yer alan habere göre, Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki dominansı yüzde 58,49'a çıktı. Ancak toplam piyasa değeri aynı dönemde yüzde 3,96 düşerek 2,647 trilyon dolara geriledi.
Bu nedenle Bitcoin'in piyasa payındaki yükselişin doğrudan yeni para girişinden kaynaklandığını söylemek doğru değil. Piyasanın genelindeki daralma da Bitcoin'in toplam içerisindeki payının artmasına neden olmuş olabilir.
Yatırımcıların risk iştahını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 56 seviyesinde, yani "Açgözlülük" bölgesinde bulunması ise piyasa değerindeki gerilemeye rağmen iyimserliğin devam ettiğini gösteriyor.
Bir saatlik grafikte Bitcoin 77.261 dolardaki 20 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Buna karşın 77.760 dolar seviyesindeki 50 dönemlik ve 78.580 dolardaki 200 dönemlik ortalamalar yukarı hareketin önündeki önemli dirençler olarak öne çıkıyor.
Aynı zaman diliminde RSI'ın 48,88 seviyesinde bulunması, alıcı ve satıcıların henüz belirgin bir üstünlük kuramadığına işaret ediyor. Bollinger Bantları'nın daralması da fiyat hareketinin şimdilik sınırlı bir bant içerisinde kaldığını gösteriyor.
15 dakikalık grafikte ise daha olumlu bir tablo görülüyor. Bitcoin'in 20 ve 50 dönemlik ortalamaların üzerinde kalması ve RSI'ın 61'e yükselmesi, kısa vadeli alımların güçlendiğini gösteriyor. Ancak bu hareket henüz daha uzun vadeli göstergeler tarafından desteklenmiş değil.
Teknik görünümde günlük pivot seviyesi 77.111,79 dolar olarak ön planda duruyor. Bitcoin'in bu seviyenin üzerinde kalması yükseliş senaryosunun korunması açısından önem taşıyor. Seviyenin altına inilmesi ise satış baskısının güçlenmesine yol açabilir.
Yukarı yönlü hareketlerde 77.660 dolar ilk direnç olarak izlenirken, 77.760-78.580 dolar bölgesi sonraki kritik alanı oluşturuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 78.627 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
Satışların artması halinde 76.792 ve 76.296 dolar seviyeleri ilk destek noktaları olarak takip edilecek. 76.296 doların kırılması durumunda ise günlük 50 dönemlik hareketli ortalamanın bulunduğu 72.885 dolara kadar daha derin bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.
Bitcoin'de oynaklığın yüksek olduğuna da işaret ediliyor. ATR göstergesinin 2.000 doların üzerinde bulunması, fiyatın mevcut sıkışma alanından çıkması halinde hareketin kısa sürede sertleşebileceği belirtiliyor.
Mevcut göstergelerin farklı zaman dilimlerinde farklı sinyaller vermesi nedeniyle Bitcoin'de henüz kesin bir yön oluşmuş görünmüyor. Bu nedenle 77.111,79 dolarlık pivot seviyesi ile 77.760-78.580 dolar direnç bölgesi, kısa vadede yatırımcıların yakından izleyeceği seviyeler arasında bulunuyor.