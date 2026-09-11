Bitcoin'de kritik seviyeler: Tehlike yaklaşıyor

15 dakikalık grafikte ise daha olumlu bir tablo görülüyor. Bitcoin'in 20 ve 50 dönemlik ortalamaların üzerinde kalması ve RSI'ın 61'e yükselmesi, kısa vadeli alımların güçlendiğini gösteriyor. Ancak bu hareket henüz daha uzun vadeli göstergeler tarafından desteklenmiş değil.