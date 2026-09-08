Bitcoin ile altın fiyatları arasındaki ilişki 0,56 seviyesine çıkarak dokuz yıllık karşılaştırılabilir verilerdeki en yüksek noktasına ulaştı.
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor?
Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon 0,56 oranla dokuz yıllık verilerin zirvesine tırmandı. Nasdaq endeksiyle olan bağı ise son bir yılın en düşük noktasına gerilerken, bu durum kripto paranın teknoloji hisselerinden uzaklaşıp altına yöneldiği yönündeki "dijital altın" tartışmalarını alevlendirdiKaynak: Haber Merkezi
Lider kripto paranın teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ile olan bağı ise son bir yılın en düşük düzeyine geriledi.
Bu durum kripto varlığın teknoloji hisselerinden uzaklaşıp altına yöneldiği yönündeki "dijital altın" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Piyasalardaki son istatistikler, Bitcoin’in teknoloji hisselerinden net bir şekilde koparak altına yaklaştığını gözler önüne seriyor.
Dünyanın en büyük kripto parası, daha önce risk iştahındaki dalgalanmalara karşı aşırı duyarlı bir grafik çizerken, altınla kurduğu bu güçlü bağla beraber varlık sınıfındaki rolüne dair yeni bir döneme girdi.
İki kıymetli varlık arasındaki korelasyonun 0,56 oranına tırmanması, fiyat hareketlerinin son dönemde büyük bir paralellik sergilediğini kanıtlıyor.
Buna karşılık Nasdaq endeksiyle yaşanan ayrışma, geçmiş yıllardaki sıkı entegrasyonun zayıfladığını net biçimde ortaya koyuyor.
Uzun süredir "dijital altın" etiketiyle anılan varlık, geçmişte teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyon sergilediği dönemlerde güvenli bir değer saklama aracından ziyade spekülatif bir risk iştahı göstergesi gibi hareket etmişti.
Güncel veriler bu algıyı kısmen değiştirse de analistler durumun kalıcılığı konusunda temkinli davranılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Altınla kurulan bu yakınlaşmanın süreklilik kazanması halinde, kurumsal portföylerde riskli teknoloji varlıklarına kıyasla alternatif bir çeşitlendirme aracı olarak konumlanabileceği ifade ediliyor.
Ancak mevcut verilerin, Bitcoin'in kalıcı olarak güvenli liman statüsüne ulaştığını kanıtlamak için yetersiz olduğu da vurgulanıyor.
Tarihsel süreç incelendiğinde benzer korelasyon artışlarının daha önce de yaşandığı görülüyor.
Öyle ki 2020 yılında iki varlık arasındaki ilişki 0,6 seviyesine yaklaşmış, ancak ilerleyen süreçte bu bağ yeniden zayıflamıştı.
Benzer bir tablo 2022 yılının son çeyreğinde de izlenmiş; sıfıra yakın noktalardan 0,5 seviyesine fırlayan korelasyon kısa süre içinde gerileme kaydetmişti.
Geçmiş dönemlerdeki bu geçici yükselişlerin ardından Bitcoin'de sert ralliler görülmüş olsa da, dünkü verilerin gelecekte de birebir aynı tablonun tekrarlanacağını garanti etmediği belirtiliyor.
Ayrıca Bitcoin'in volatilite yani fiyat oynaklığı, geleneksel altına kıyasla hâlâ son derece yüksek seyrediyor.
Küresel likidite koşullarındaki ani değişimler, merkez bankalarının faiz beklentileri ve yatırımcıların genel risk algısı, kripto para piyasasında sert dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor.
Bütün bu faktörlerin gölgesinde test edilen yeni piyasa rolü, 2026 yılındaki dip seviyelerden yaklaşık yüzde 30'luk bir toparlanma yaşayan Bitcoin'i 80 bin dolar sınırının üzerine taşıdı.
Öte yandan küresel cephede artan faiz beklentilerinin yarattığı baskıya direnmeyi başaran ons altın ise 4 bin 400 doların üzerindeki seyrini koruyor.
Önümüzdeki süreçte Bitcoin ile altın arasındaki bu yakınlaşma trendinin kalıcı olup olmayacağı ve Nasdaq endeksinden yaşanan kopuşun sürdürülebilirliği yakından izlenecek.
Eğer bu iki temel dinamik varlığını korumayı başarırsa, kurumsal ve bireysel yatırımcıların lider kripto paraya bakış açısı kökten değişebilir.
Buna karşın korelasyonların yeniden eski seyrine dönmesi ve zayıflaması, son tablonun yalnızca geçici bir piyasa hareketinden ibaret olduğunu tescilleyecektir.