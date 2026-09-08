Yeniçağ Gazetesi
08 Eylül 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor?

Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor?

Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon 0,56 oranla dokuz yıllık verilerin zirvesine tırmandı. Nasdaq endeksiyle olan bağı ise son bir yılın en düşük noktasına gerilerken, bu durum kripto paranın teknoloji hisselerinden uzaklaşıp altına yöneldiği yönündeki "dijital altın" tartışmalarını alevlendirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 1

Bitcoin ile altın fiyatları arasındaki ilişki 0,56 seviyesine çıkarak dokuz yıllık karşılaştırılabilir verilerdeki en yüksek noktasına ulaştı.

1 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 2

Lider kripto paranın teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ile olan bağı ise son bir yılın en düşük düzeyine geriledi.

2 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 3

Bu durum kripto varlığın teknoloji hisselerinden uzaklaşıp altına yöneldiği yönündeki "dijital altın" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

3 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 4

Piyasalardaki son istatistikler, Bitcoin’in teknoloji hisselerinden net bir şekilde koparak altına yaklaştığını gözler önüne seriyor.

4 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 5

Dünyanın en büyük kripto parası, daha önce risk iştahındaki dalgalanmalara karşı aşırı duyarlı bir grafik çizerken, altınla kurduğu bu güçlü bağla beraber varlık sınıfındaki rolüne dair yeni bir döneme girdi.

5 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 6

İki kıymetli varlık arasındaki korelasyonun 0,56 oranına tırmanması, fiyat hareketlerinin son dönemde büyük bir paralellik sergilediğini kanıtlıyor.

6 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 7

Buna karşılık Nasdaq endeksiyle yaşanan ayrışma, geçmiş yıllardaki sıkı entegrasyonun zayıfladığını net biçimde ortaya koyuyor.

7 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 8

Uzun süredir "dijital altın" etiketiyle anılan varlık, geçmişte teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyon sergilediği dönemlerde güvenli bir değer saklama aracından ziyade spekülatif bir risk iştahı göstergesi gibi hareket etmişti.

8 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 9

Güncel veriler bu algıyı kısmen değiştirse de analistler durumun kalıcılığı konusunda temkinli davranılması gerektiğine dikkat çekiyor.

9 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 10

Altınla kurulan bu yakınlaşmanın süreklilik kazanması halinde, kurumsal portföylerde riskli teknoloji varlıklarına kıyasla alternatif bir çeşitlendirme aracı olarak konumlanabileceği ifade ediliyor.

10 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 11

Ancak mevcut verilerin, Bitcoin'in kalıcı olarak güvenli liman statüsüne ulaştığını kanıtlamak için yetersiz olduğu da vurgulanıyor.

11 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 12

Tarihsel süreç incelendiğinde benzer korelasyon artışlarının daha önce de yaşandığı görülüyor.

12 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 13

Öyle ki 2020 yılında iki varlık arasındaki ilişki 0,6 seviyesine yaklaşmış, ancak ilerleyen süreçte bu bağ yeniden zayıflamıştı.

13 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 14

Benzer bir tablo 2022 yılının son çeyreğinde de izlenmiş; sıfıra yakın noktalardan 0,5 seviyesine fırlayan korelasyon kısa süre içinde gerileme kaydetmişti.

14 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 15

Geçmiş dönemlerdeki bu geçici yükselişlerin ardından Bitcoin'de sert ralliler görülmüş olsa da, dünkü verilerin gelecekte de birebir aynı tablonun tekrarlanacağını garanti etmediği belirtiliyor.

15 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 16

Ayrıca Bitcoin'in volatilite yani fiyat oynaklığı, geleneksel altına kıyasla hâlâ son derece yüksek seyrediyor.

16 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 17

Küresel likidite koşullarındaki ani değişimler, merkez bankalarının faiz beklentileri ve yatırımcıların genel risk algısı, kripto para piyasasında sert dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor.

17 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 18

Bütün bu faktörlerin gölgesinde test edilen yeni piyasa rolü, 2026 yılındaki dip seviyelerden yaklaşık yüzde 30'luk bir toparlanma yaşayan Bitcoin'i 80 bin dolar sınırının üzerine taşıdı.

18 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 19

Öte yandan küresel cephede artan faiz beklentilerinin yarattığı baskıya direnmeyi başaran ons altın ise 4 bin 400 doların üzerindeki seyrini koruyor.

19 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 20

Önümüzdeki süreçte Bitcoin ile altın arasındaki bu yakınlaşma trendinin kalıcı olup olmayacağı ve Nasdaq endeksinden yaşanan kopuşun sürdürülebilirliği yakından izlenecek.

20 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 21

Eğer bu iki temel dinamik varlığını korumayı başarırsa, kurumsal ve bireysel yatırımcıların lider kripto paraya bakış açısı kökten değişebilir.

21 22
Bitcoin’de dengeler değişti: Dijital altına mı dönüşüyor? - Resim: 22

Buna karşın korelasyonların yeniden eski seyrine dönmesi ve zayıflaması, son tablonun yalnızca geçici bir piyasa hareketinden ibaret olduğunu tescilleyecektir.

22 22
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro