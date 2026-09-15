Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada tüm gözler bu iki karara çevrildi

FED’İN MESAJLARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Piyasalarda yalnızca faiz kararının değil, karar sonrasında Fed’den gelecek mesajların da belirleyici olması bekleniyor. Daha fazla faiz artışına yönelik bir sinyal, kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir.