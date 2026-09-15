Kripto para piyasasında haftaya başlayan yükseliş uzun soluklu olmadı. Bitcoin, pazartesi günü 79 bin dolar seviyesine ulaşmasının ardından salı sabahı Asya işlemlerinde yaklaşık 77 bin 800 dolara geriledi.
Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada tüm gözler bu iki karara çevrildi
Bitcoin, 79 bin doları gördükten sonra yeniden 78 bin doların altına çekildi. XRP ve Solana’da da kayıplar görülürken kripto piyasasında şimdi fiyatların yönünü değiştirebilecek iki kritik gelişme bekleniyor.Kaynak: Diğer
Bitcoin’deki satış dalgası diğer büyük kripto paralara da yansıdı. XRP 1,49 dolardan 1,42 dolara çekilirken Solana da değer kaybetti.
GÖZLER ABD’DEN GELECEK KARARDA
Piyasaların gündemindeki başlıklardan biri ABD’deki Clarity Yasası. Düzenleme, kripto piyasasında SEC ile CFTC arasındaki yetki alanlarını daha belirgin hale getirmeyi amaçlıyor.
KRİTİK EŞİK 60 OY
Tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için 60 oya ulaşması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin tek başına yeterli oyu bulunmadığı için bazı Demokrat senatörlerin desteği kritik önem taşıyor.
TASARI GEÇMEZSE NE OLACAK?
Coinbase yöneticisi Brian Armstrong’a göre tasarının kabul edilmemesi kripto düzenlemelerinin tamamen rafa kalkacağı anlamına gelmiyor. SEC ve CFTC’nin kendi düzenlemeleriyle sürece devam edebileceği belirtiliyor.
İKİNCİ KRİTİK BAŞLIK FED
Bitcoin yatırımcılarının takip ettiği diğer önemli gelişme ise Fed’in faiz kararı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması, para politikasına ilişkin beklentileri de etkiliyor.
FED’İN MESAJLARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Piyasalarda yalnızca faiz kararının değil, karar sonrasında Fed’den gelecek mesajların da belirleyici olması bekleniyor. Daha fazla faiz artışına yönelik bir sinyal, kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir.
XRP’DE DİKKAT ÇEKEN SİNYAL
XRP’deki geri çekilmeye rağmen teknik görünüm yakından takip ediliyor. 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmesine yaklaşılması, piyasada “altın kesişim” ihtimalini gündemde tutuyor.