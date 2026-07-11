Finans sektöründen elde edilen son veriler, kişi başına düşen aktif kredi kartı sayısındaki yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Ancak cüzdanında birden fazla kredi kartı taşıyan tüketicilerin harcama alışkanlıkları, finansal avantaj ile maliyet dengesi arasında kritik bir sınav veriyor. Uzmanlar, doğru yönetilmeyen çoklu kart kullanımının bütçeye yarardan çok zarar getirebileceği konusunda uyarıyor.
Birden fazla kredi kartı kullananlar yandı: Uzmanlar uyardı
Kişi başına düşen kredi kartı sayısı artarken, yanlış kart kullanımı ve takipsizlik tüketicinin cebine zarar veriyor. Finans uzmanları, "cüzdan tembelliği" nedeniyle kaçırılan fırsatlara ve çoklu kart kullanımının getirdiği gizli maliyetlere karşı uyarıyor.Kaynak: Haber Merkezi
KASADA BÜYÜK HATA: "YANLIŞ KART" KAZANÇTAN EDİYOR
Bankacılık sisteminde kartlar; market, akaryakıt, seyahat veya e-ticaret gibi farklı sektörlere özel nakit iade (cashback), mil ve puan kampanyalarıyla tasarlanıyor. Ancak finansal harcama analizleri, tüketicilerin alışveriş anında anlık limit durumuna, zaman kısıtına veya sadece alışkanlıklara yenik düşerek yanlış kartı tercih ettiğini ortaya koyuyor.
Finans literatüründe "cüzdan tembelliği" olarak adlandırılan bu durum; dönem içi kampanyaların takip edilmemesi ve sektörel avantaja sahip doğru kartın kasada kullanılmaması nedeniyle, tüketicilerin hak kazanabileceği yüzlerce liralık puan veya indirimden mahrum kalmasına yol açıyor.
ÇOKLU KARTIN GİZLİ MALİYETLERİ VE RİSK ANALİZİ
Birden fazla kredi kartına sahip olmak tüketicilere anlık bir ödeme esnekliği sunsa da, arka planda ciddi bir operasyonel yük ve finansal risk barındırıyor:
Yıllık Aidat Kapanı: Kart bazında ayrı ayrı yansıtılan yıllık üyelik ücretleri, toplam bütçede görünmez bir gider kalemi oluşturuyor.
Faiz Sarmalı Riski: Farklı hesap kesim ve son ödeme tarihlerini takip etmek zorlaştıkça nakit yönetimi riski artıyor. Borcun tamamı yerine sadece asgari tutarın ödenmesi durumunda, kalan bakiye üzerinden yüksek aylık akdi faizler işletiliyor.
Kredi Notu Tehlikesi: Toplam limit hacmi ile kartların ödeme performanslarının karmaşıklaşması, bireysel risk raporlarındaki (KKB) tüketici notunu doğrudan ve olumsuz etkileyebiliyor.
UZMANLARDAN "PORTFÖY" UYARISI
Finansal danışmanlar, cüzdanında birden fazla kart bulunduran kullanıcıların bu enstrümanları sadece birer "harcama limiti" olarak görmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Tüketicilerin; hesap kesim tarihleri, yıllık aidat yükleri ve sektörel kazanç potansiyellerini dikkate alarak, cüzdanlarını bütüncül bir bütçe portföyü gibi yönetmesi gerekiyor.