Birden fazla kredi kartı kullananlar yandı: Uzmanlar uyardı

KASADA BÜYÜK HATA: "YANLIŞ KART" KAZANÇTAN EDİYOR

Bankacılık sisteminde kartlar; market, akaryakıt, seyahat veya e-ticaret gibi farklı sektörlere özel nakit iade (cashback), mil ve puan kampanyalarıyla tasarlanıyor. Ancak finansal harcama analizleri, tüketicilerin alışveriş anında anlık limit durumuna, zaman kısıtına veya sadece alışkanlıklara yenik düşerek yanlış kartı tercih ettiğini ortaya koyuyor.