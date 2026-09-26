Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun kendi canına kıymasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun kendi canına kıyması ve Van'da araçlarda 934 milyon TL değerinde döviz ele geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı.Kaynak: ANKA
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şekeroğlu'nun ölümüne dikkat çekti.
Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle gerçekleştirdiği eylem sırasında intihar etti.
Şekeroğlu'nun intihar etmeden önce "Geçinemiyoruz" ifadesini kullandığı belirtildi.
Özdağ, paylaşımında Van'da yaşanan bir başka olaya da değindi.
Van'da "Kara Haydar" lakaplı kişinin otoparkta bulunan araçlarında döviz ele geçirildiğini belirtti.
Ele geçirilen dövizin tutarının 934 milyon TL olduğu ifade edildi.
Özdağ, iki olaya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya paylaşımında kamuoyuna duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dün bu ülkede emekli bir polis memuru 'geçinemiyoruz' diyerek intihar etti.
Bugün Vanlı Kara Haydar lakaplı şahsın otoparktaki araçlarında 934 milyon TL tutarında döviz ele geçirildi.
Türkiye'yi namussuzlar için cennet, namuslular için cehenneme çevirenlerden hesap soracağız."