Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi

Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun kendi canına kıyması ve Van'da araçlarda 934 milyon TL değerinde döviz ele geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: ANKA
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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 1

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun kendi canına kıymasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 2

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şekeroğlu'nun ölümüne dikkat çekti.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 3

Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle gerçekleştirdiği eylem sırasında intihar etti.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 4

Şekeroğlu'nun intihar etmeden önce "Geçinemiyoruz" ifadesini kullandığı belirtildi.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 5

Özdağ, paylaşımında Van'da yaşanan bir başka olaya da değindi.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 6

Van'da "Kara Haydar" lakaplı kişinin otoparkta bulunan araçlarında döviz ele geçirildiğini belirtti.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 7

Ele geçirilen dövizin tutarının 934 milyon TL olduğu ifade edildi.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 8

Özdağ, iki olaya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya paylaşımında kamuoyuna duyurdu.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 9

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 10

"Dün bu ülkede emekli bir polis memuru 'geçinemiyoruz' diyerek intihar etti.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 11

Bugün Vanlı Kara Haydar lakaplı şahsın otoparktaki araçlarında 934 milyon TL tutarında döviz ele geçirildi.

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Bir yanda sefalet, bir yanda para kuleleri: Ümit Özdağ “hesap soracağız" dedi - Resim: 12

Türkiye'yi namussuzlar için cennet, namuslular için cehenneme çevirenlerden hesap soracağız."

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