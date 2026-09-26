Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bir ülkede tarihe geçti: Adını aile büyüklerinden aldı

Bir ülkede tarihe geçti: Adını aile büyüklerinden aldı

Saraybosna’daki Bambi Hayvanat Bahçesi, kentin tarihindeki ilk deve olan 2,5 yaşındaki çift hörgüçlü "Edo"yu bünyesine kattı. İlerleyen dönemde koleksiyona dişi deve, zebra ve lemurların da eklenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Hrasnica semtindeki Bambi Hayvanat Bahçesi, 2,5 yaşındaki erkek çift hörgüçlü deve Edo’yu ziyaretçileriyle buluşturdu.

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Yaklaşık 50 türden 200’den fazla hayvana ev sahipliği yapan bahçenin 23 yaşındaki sahibi Melvis Lokvancic, uzun zamandır hayalini kurduğu Edo’yu hayvanat bahçesine kazandırdı.

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Adını sahibinin babası ve bir aile üyesinden alan Edo, hayvanat bahçesine göre Saraybosna tarihindeki ilk deve olma özelliğini taşıyor.

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Lokvancic, ilerleyen dönemde dişi bir deve ile birlikte zebra ve lemurları da koleksiyona eklemeyi planlıyor.

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