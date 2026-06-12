Türk milli futbol takımının 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmasıyla birlikte, Nadir Metal Rafineri 2026 FIFA Dünya Kupası’na özel altın ve gümüş külçe koleksiyonu hazırladı. Koleksiyon, Türkiye’nin LBMA akreditasyonuna sahip rafinerisi Nadir Metal Rafineri ile FIFA World Cup 2026 lisans haklarını elinde bulunduran MDM arasındaki iş birliği kapsamında üretildi.
Bir Türk firması FIFA ile anlaştı: Dünya Kupası için harekete geçti
Türkiye’nin 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılımıyla birlikte Türk firması Nadir Metal Rafineri, FIFA 2026 için Türk motifleri taşıyan özel altın ve gümüş külçe koleksiyonu hazırladı. Koleksiyon, sınırlı sayıda üretim ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
DÜNYADAKİ SAYILI RAFİNERİLERDEN BİRİ OLDU
İstanbul’da bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, FIFA World Cup 2026 markası altında resmi lisanslı altın ve gümüş külçe üretmeye yetkilendirilen dünyadaki sınırlı sayıdaki rafineriden biri olduklarını söyledi.
Bayoğlu, özgün tasarımlarla hazırlanan külçelerin Türkiye’de üretilip dünyaya ihraç edileceğini belirterek, “Altında 1, 5, 10 ve 20 gram külçeler ürettik. İstersek 1 kilograma kadar üretim yapabiliyoruz ancak daha yükseğine izin verilmiyor. Gümüşte ise Türkiye için 50 ve 100 gram, yurt dışı için ise 1 onsluk külçeler üretildi. Fiyatlar güncel kurlara göre belirleniyor. İlk siparişlerin sevkiyatına ayın 22’sinde başlanacak” dedi.
MİLLİ DUYGULAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VURGUSU
Bayoğlu, FIFA World Cup 2026 lisanslı ürünlerle milli heyecanı, koleksiyon değerini ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra turnuva sahnesine dönüşünü bu koleksiyonla taçlandırdıklarını söyledi.
ESG ilkelerine uygun üretim yaptıklarını vurgulayan Bayoğlu, “FIFA ve MDM iş birliğiyle dünya genelinde yetkilendirilen az sayıdaki rafineriden biri olarak, Türk tasarımcılarımızın hazırladığı özel koleksiyonla bu başarıyı taçlandırıyoruz” dedi.
TÜRK MOTİFLERİ KOLEKSİYONDA YER ALDI
Koleksiyonda Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi sembollerin yer aldığını belirten Bayoğlu, tasarımların FIFA tarafından ayrı ayrı onaylandığını ifade etti.
Ayrıca artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen külçelerin, kullanıcılarına dijital deneyim de sunduğu aktarıldı. Bayoğlu, koleksiyonun sadece Türkiye’de değil, birçok ülkeye ihraç edilerek küresel pazarda da yer alacağını söyledi.