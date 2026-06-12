Bir Türk firması FIFA ile anlaştı: Dünya Kupası için harekete geçti

Bayoğlu, özgün tasarımlarla hazırlanan külçelerin Türkiye’de üretilip dünyaya ihraç edileceğini belirterek, “Altında 1, 5, 10 ve 20 gram külçeler ürettik. İstersek 1 kilograma kadar üretim yapabiliyoruz ancak daha yükseğine izin verilmiyor. Gümüşte ise Türkiye için 50 ve 100 gram, yurt dışı için ise 1 onsluk külçeler üretildi. Fiyatlar güncel kurlara göre belirleniyor. İlk siparişlerin sevkiyatına ayın 22’sinde başlanacak” dedi.