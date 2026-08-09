Tiryakilerin cebini yakan zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Raflardaki etiketler bir kez daha değişirken, sektördeki son zam dalgası tiryakilerde adeta soğuk duş etkisi neden oldu.
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar dudak uçuklattı
Sigara fiyatlarındaki artış yağmuru hız kesmeden devam ediyor. BAT, JTI, Philip Morris ve Captain Black gruplarından sonra bir sigara grubuna daha zam geldi. Gruptaki en ucuz paket 110 liraya fırladı.Kaynak: Haber Merkezi
YENİ ZAM DALGASI HANGİ GRUBU VURDU?
Diğer büyük tütün şirketlerinin arka arkaya aldığı kararların ardından piyasadaki fiyat hareketliliği sürdü.
Imperial Tobacco da kendi ürün grubundaki sigaraların etiketlerini güncellediği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.
EN UCUZ VE EN PAHALI PAKET NE KADAR OLDU?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bayilere ulaşan yeni zamlı listeyi duyurdu.
Paylaşılan listeye göre, Imperial Tobacco grubundaki en düşük fiyatlı sigaranın satış fiyatı tam 110 TL seviyesine dayandı. Gruptaki en pahalı sigaranın fiyatının ise 130 TL olarak belirlendiği kaydedildi.
İŞTE GÜNCEL IMPERİAL TOBACCO FİYAT LİSTESİ
Sektörden yansıyan son verilere göre, bugünden itibaren bayilerin kasasına yansıyacak olan marka marka yeni fiyat listesi şu şekilde sıralandı:
Davidoff Slims (Ivory, White): 130 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 125 TL
Davidoff C Line Blue: 120 TL
Bianca: 125 TL
Polo (Blue, Grey): 115 TL
West (Navy, Grey, White): 110 TL