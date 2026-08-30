Bir şehir çökmeye başladı: Sokaklar ve yollar ikiye bölünüyor

UYDU ÖLÇÜMLERİ ACI TABLOYU GÖSTERİYOR

Geleceğe yönelik senaryolar ise durumu daha da endişe verici kılmakta. NISAR uydusundan elde edilen son radar verileri, arazideki alçalmanın ayda 2 santimetreyi aşan bir hızla kesintisiz devam ettiğini kanıtlıyor. Bilim insanları, gözenek yapısını kaybeden topraktaki bu sıkışmanın fiziksel olarak geri döndürülemez olduğuna dikkat çekiyor.

Mevcut su tüketim alışkanlıklarının ve jeolojik koşulların bu şekilde sürmesi halinde, zemindeki batma sürecinin daha onlarca yıl devam edeceği öngörülüyor. En büyük tehlike ise sıkışan toprak katmanlarının doğal su depolama ve tutma kapasitesini tamamen kaybetmesi. Bu durum, Meksiko’nun gelecekte çok daha şiddetli bir su kriziyle baş başa kalacağını gösteriyor.