Bir sandalyeye oturmak zorundasınız: Seçiminiz özgüveninizi ortaya koyuyor

2 NUMARALI SANDALYE: SAĞLAMLIK, DENEYİM VE AĞIRBAŞLILIK

Görünüşü basit ama oldukça sağlam ve güvenilir olan klasik ahşap sandalyeyi mi seçtiniz? O halde siz, ne pahasına olursa olsun dikkat çekmeye çalışan biri değilsiniz. Sizin için sözlerden ziyade eylemler konuşur. Sizin özgüveniniz geçici duygulara değil, hayat deneyimlerinize dayanıyor. Bu yüzden sakin kafa ile düşündükten sonra aldığınız kararlardan asla şüphe duymuyorsunuz. Çevrenizdeki insanların size saygı duymasının ve en çok güvenmesinin sebebi de tam olarak

bu sarsılmaz duruşunuz.