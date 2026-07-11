Görsel tercihler ile bilinçaltı arasındaki bağı inceleyen yeni bir kişilik testi yapıldı. Yayınlanan kişilik testinde üç farklı sandalye modeli üzerinden yapılan analiz, bireylerin spontane seçimlerinin özgüven seviyeleri ve iç dünyaları hakkındaki ipuçlarını ortaya koyuyor.
Bir sandalyeye oturmak zorundasınız: Seçiminiz özgüveninizi ortaya koyuyor
Bilinçaltı ile görsel tercihler arasındaki ilişkiyi ele alan yeni bir kişilik testi geliştirildi. Test kapsamında sunulan üç farklı sandalye modeline dayalı analizler, kişilerin anlık seçimlerinin iç dünyaları ve özgüven düzeyleri hakkında nasıl ipuçları barındırdığını gözler önüne seriyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, ev veya ofisiniz için alışveriş yaparken, bazen bir mobilyayı görür görmez nedenini çözemediğiniz bir satın alma isteği duyabilirsiniz. Uzmanlar, bu tarz anlık kararların basit bir beğeniden ibaret olmadığını, o esnadaki ruh halimizi ve karakterimizi yansıttığını belirtiyor. Bazı kişiler mobilya seçiminde bilinçaltında rahatlık ve kullanışlılığa öncelik verirken, bazıları ise sıra dışı ve özgün tasarımların çekimine kapılıyor.
Peki, tercih ettiğiniz mobilyalar sizin karakterinize dair neler fısıldıyor?
Aşağıdaki üç sandalyeye dikkatlice bakın ve mantığınızı devreye sokmadan, "Şu an hangisine hemen oturmak isterdim?" sorusunun cevabını verin.
Doğru ya da yanlış cevap aramayın, sadece ilk izleniminize güvenin. Çünkü bilinçaltımız, detayları mantığımızdan çok daha hızlı fark eder.
1 NUMARALI SANDALYE: DEĞİŞİM VE ÖZGÜRLÜK
Görseldeki tekerlekli, beyaz ofis sandalyesini seçtiyseniz, değişimden korkmayan bir yapıya sahipsiniz demektir. Kendinize olan güveniniz o kadar yüksek ki, şartlar sürekli değişse bile hızlı kararlar alıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu sandalyenin (varsayımsal olarak) bir pencere kenarında durması, her zaman yeni fırsatları kolladığınızı ve kendinizi kalıplarla sınırlamadığınızı gösterir. Özgürlüğünüze düşkünsünüz; bilinmezlik sizde korku değil, büyük bir merak ve heyecan uyandırıyor.
2 NUMARALI SANDALYE: SAĞLAMLIK, DENEYİM VE AĞIRBAŞLILIK
Görünüşü basit ama oldukça sağlam ve güvenilir olan klasik ahşap sandalyeyi mi seçtiniz? O halde siz, ne pahasına olursa olsun dikkat çekmeye çalışan biri değilsiniz. Sizin için sözlerden ziyade eylemler konuşur. Sizin özgüveniniz geçici duygulara değil, hayat deneyimlerinize dayanıyor. Bu yüzden sakin kafa ile düşündükten sonra aldığınız kararlardan asla şüphe duymuyorsunuz. Çevrenizdeki insanların size saygı duymasının ve en çok güvenmesinin sebebi de tam olarak
bu sarsılmaz duruşunuz.
3 NUMARALI SANDALYE: İÇSEL HUZUR VE GÜVEN
Geniş kolçakları ve yumuşak yastıklarıyla konfor vadeden bu sandalye mi ilginizi çekti? O zaman sizin özgüveniniz dışarıya karşı agresif bir kanıtlama çabasıyla değil, tamamen içsel bir huzurla kendini gösteriyor. Her ortamda anında rahat hissetme becerisine sahipsiniz. Kendinizi başkalarına kanıtlama ihtiyacı hissetmiyor, çevredekilerin onayına bağımlı yaşamıyorsunuz. En güzel özelliğiniz ise yaydığınız bu dingin enerjinin başkalarına da geçmesi. İnsanlar sizin yanınızda kendilerini tamamen güvende hissediyor ve hiçbir maske takmadan kendileri
olabiliyorlar.