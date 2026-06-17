Sivas’ta kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları endişe yaratıyor. Bu yıl hastaneye başvuran 26 KKKA hastasından 5’i hayatını kaybetti, 9 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bu yıl 5 kişi yaşamını yitirirken, 9 hastanın tedavisi sürüyor. Uzmanlar kene tehlikesine karşı uyardı.Kaynak: AA
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl artan yağışlar nedeniyle KKKA vakalarında yükseliş olabileceğine dikkat çekti.
Hastaneye başvuran 38 şüpheli vakadan 26’sında KKKA tespit edildiğini belirten Doğan, “Şu an için ciddi bir artış yok ancak önümüzdeki günlerde tabloyu daha net göreceğiz” dedi.
Hayatını kaybeden hastaların çoğunun çevre il ve ilçelerden geldiğini ifade eden Doğan, geç başvurunun ölüm riskini artırdığına vurgu yaptı.
9 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hastanede tedavi altında bulunan 9 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Yetkililer, olası vaka artışına karşı ek servis ve yoğun bakım kapasitesinin hazır tutulduğunu açıkladı.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: KENEYE DİKKAT
Uzmanlar, kene tutunmasının ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Kenenin vücutta uzun süre kalmasının virüs bulaşma riskini artırdığı vurgulandı.
Vatandaşlara özellikle otluk ve kırsal alanlarda dikkatli olmaları, kapalı ve açık renkli kıyafetler tercih etmeleri, eve döndüklerinde ise vücutlarını detaylı şekilde kontrol etmeleri önerildi.
Yetkililer, KKKA ile mücadele kapsamında farkındalığın artırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.