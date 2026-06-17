Yeniçağ Gazetesi
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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bu yıl 5 kişi yaşamını yitirirken, 9 hastanın tedavisi sürüyor. Uzmanlar kene tehlikesine karşı uyardı.

Kaynak: AA
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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 1

Sivas’ta kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları endişe yaratıyor. Bu yıl hastaneye başvuran 26 KKKA hastasından 5’i hayatını kaybetti, 9 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 2

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl artan yağışlar nedeniyle KKKA vakalarında yükseliş olabileceğine dikkat çekti.

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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 3

Hastaneye başvuran 38 şüpheli vakadan 26’sında KKKA tespit edildiğini belirten Doğan, “Şu an için ciddi bir artış yok ancak önümüzdeki günlerde tabloyu daha net göreceğiz” dedi.

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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 4

Hayatını kaybeden hastaların çoğunun çevre il ve ilçelerden geldiğini ifade eden Doğan, geç başvurunun ölüm riskini artırdığına vurgu yaptı.

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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 5

9 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altında bulunan 9 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Yetkililer, olası vaka artışına karşı ek servis ve yoğun bakım kapasitesinin hazır tutulduğunu açıkladı.

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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 6

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: KENEYE DİKKAT

Uzmanlar, kene tutunmasının ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Kenenin vücutta uzun süre kalmasının virüs bulaşma riskini artırdığı vurgulandı.

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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 7

Vatandaşlara özellikle otluk ve kırsal alanlarda dikkatli olmaları, kapalı ve açık renkli kıyafetler tercih etmeleri, eve döndüklerinde ise vücutlarını detaylı şekilde kontrol etmeleri önerildi.

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Bir kenti korkutan olay: 5 kişi aynı nedenden hayatını kaybetti - Resim: 8

Yetkililer, KKKA ile mücadele kapsamında farkındalığın artırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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