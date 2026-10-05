Bir kaşığı şifa saçıyor: Kilosu tam 400 bin liradan alıcı buldu

Bu balın değeri aslında benim gözümde 400 bin değil, 1 milyondan daha fazla. Çünkü bu bal Sason’da en doğal ortamlarda yetiştirilmiş ve çok güzel bir bal. Mutlaka yiyin, tavsiye ediyorum. 400 bin lira da şehit ve gazi derneğine bağışlanacakmış. O da bize ayrıca bir mutluluk veriyor” diye konuştu.