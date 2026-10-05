Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen '4'üncü Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde açık artırmaya çıkarılan 1 kilo tescilli Sason balını, iş insanı Taner Aydiş 400 bin liraya satın aldı.
Bir kaşığı şifa saçıyor: Kilosu tam 400 bin liradan alıcı buldu
Bağışıklığı güçlendirip üst solunum yolu enfeksiyonlara iyi gelen bal için Batman’ın Sason ilçesinde hasat zamanı. Düzenlenen festivalde açık artırma ile satışa sunulan 1 kilo bal 400 bin liraya alıcı buldu.Kaynak: DHA
Sason Meydanı’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali’ne Vali Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, vali yardımcıları, kaymakamlar, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan festivalde, ilçenin yöresel ürünleri ve doğal güzellikleri tanıtıldı.
Çocuklara yönelik oyun ve dans etkinlikleri düzenlendi. Vali Canalp ve beraberindekiler, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi. Festivalde açık artırmaya çıkarılan 1 kilo tescilli Sason balı, iş insanı Taner Aydiş tarafından 400 bin liraya satın alındı.
Festivalin açılışında konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, “Sason’un balında dağlarımızın çiçekleri, cevizinde yılların sabrı, çileğinde ise toprağımızın bereketi var. Her birinin arkasında erken saatlerde başlayan bir mesai, büyük bir özen ve yarına dair umutlar var.
Bu vesileyle arıcılarımıza, çiftçilerimize ve üreticilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Festivallerin en güzel taraflarından biri de bizi aynı meydanda, aynı sevinçte buluşturmasıdır. Bugün çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin sohbeti, misafirlerimizin katılımıyla Sason’un birlik ve beraberliğine bir kez daha şahit oluyoruz” dedi.
Açık artırmada balı satın alan Taner Aydiş, “Biz de bu festivalde çok eğlendik. Mutlaka gelin, alışveriş yapın. Bal alın, buradaki ürünleri alın. Hepsi doğal, tavsiye ediyorum. Ben açık artırmayla satılan Sason balımızı 400 bin lira karşılığında satın aldım.
Bu balın değeri aslında benim gözümde 400 bin değil, 1 milyondan daha fazla. Çünkü bu bal Sason’da en doğal ortamlarda yetiştirilmiş ve çok güzel bir bal. Mutlaka yiyin, tavsiye ediyorum. 400 bin lira da şehit ve gazi derneğine bağışlanacakmış. O da bize ayrıca bir mutluluk veriyor” diye konuştu.
Festivale katılan Erkan Kurt, “Hafta sonu güzel, güneş güzel, Sason güzel. Bala baktık, çileğe bakmaya geldik. Sason’un güzelliklerini daha yakından görmeye geldik” dedi.
Ailesiyle festivale gelen Mesut Aylanç ise “Ailemle, çoluk çocuğumuzla festivalimize geldik. Güzel eğleniyoruz. Balımızı tanıtıyoruz. Bütün yerli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Güzel bir vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Sasonlu üretici İshak Aksoy da “Ballarımız Mereto’nun zirvesinde yetişiyor. Doğal ballarımızı festivalde ilçe dışından, komşu şehirlerden gelen misafirlerimize tattırıyoruz, ikram ediyoruz, satıyoruz. İlçemize bir nebze de olsa katkıda bulunuyor. Orijinal balımızdır, kendimize aittir. Misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.