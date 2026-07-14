Burdur’da kene ısırması sonrası Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Fatma Duran, sevk edildiği Antalya’daki hastanede hayatını kaybetti.
Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti
Burdur’da ormanlık alanda vücuduna kene tutunan 55 yaşındaki Fatma Duran, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yakınları, Duran’ın günler sonra “Başım dönüyor, yemek canım istemiyor” dediğini anlattı.Kaynak: AA / İHA
Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran’ın, yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada vücuduna kene tutundu.
Keneyi fark eden Duran, sağlık durumundaki değişiklik üzerine Burdur Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ, KURTARILAMADI
Burdur’daki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Fatma Duran, burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.
Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Duran yaşamını yitirdi.
CENAZESİ KORUYUCU KIYAFETLERLE TOPRAĞA VEİLDİ
Fatma Duran için merkeze bağlı Kayış köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Kayış köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Duran’ın cenazesi, bulaş riskine karşı koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.
"BAŞIM DÖNÜYOR, YEMEK CANIM İSTEMİYOR" DEMİŞ
Cenazeye katılan aile dostu Hüseyin Işık, Fatma Duran’ın ormana işçi olarak gittiğini belirterek yaşanan süreci anlattı.
Işık, Duran’ın kene tutunmasının ardından birkaç gün sonra rahatsızlandığını ifade ederek, “3-4 gün sonra eşine ‘Benim başım dönüyor, yemek canım istemiyor’ demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 3 gün kaldı. Antalya’ya sevk edildi. Bu sebepten dolayı Fatma ablamızı kaybettik” dedi.
"ÜÇ KENE TUTUNDUĞU SÖYLENDİ"
Fatma Duran’ın komşusu ve köy muhtarı Bülent Öğüt ise Duran’a üç kenenin tutunduğunu ve daha sonra hastaneye başvurduklarını söyledi.
KKKA hastalığı, özellikle yaz aylarında kene temasının artmasıyla birlikte Türkiye’de dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları arasında yer alıyor.