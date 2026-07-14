Yeniçağ Gazetesi
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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti

Burdur’da ormanlık alanda vücuduna kene tutunan 55 yaşındaki Fatma Duran, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yakınları, Duran’ın günler sonra “Başım dönüyor, yemek canım istemiyor” dediğini anlattı.

Kaynak: AA / İHA
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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 1

Burdur’da kene ısırması sonrası Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Fatma Duran, sevk edildiği Antalya’daki hastanede hayatını kaybetti.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 2

Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran’ın, yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada vücuduna kene tutundu.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 3

Keneyi fark eden Duran, sağlık durumundaki değişiklik üzerine Burdur Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 4

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ, KURTARILAMADI

Burdur’daki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Fatma Duran, burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 5

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Duran yaşamını yitirdi.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 6

CENAZESİ KORUYUCU KIYAFETLERLE TOPRAĞA VEİLDİ

Fatma Duran için merkeze bağlı Kayış köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 7

Kayış köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Duran’ın cenazesi, bulaş riskine karşı koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 8

"BAŞIM DÖNÜYOR, YEMEK CANIM İSTEMİYOR" DEMİŞ

Cenazeye katılan aile dostu Hüseyin Işık, Fatma Duran’ın ormana işçi olarak gittiğini belirterek yaşanan süreci anlattı.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 9

Işık, Duran’ın kene tutunmasının ardından birkaç gün sonra rahatsızlandığını ifade ederek, “3-4 gün sonra eşine ‘Benim başım dönüyor, yemek canım istemiyor’ demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 3 gün kaldı. Antalya’ya sevk edildi. Bu sebepten dolayı Fatma ablamızı kaybettik” dedi.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 10

"ÜÇ KENE TUTUNDUĞU SÖYLENDİ"

Fatma Duran’ın komşusu ve köy muhtarı Bülent Öğüt ise Duran’a üç kenenin tutunduğunu ve daha sonra hastaneye başvurduklarını söyledi.

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Bir ısırıkla başı döndü iştahtan kesildi: 15 gün sonra hayatını kaybetti - Resim: 11

KKKA hastalığı, özellikle yaz aylarında kene temasının artmasıyla birlikte Türkiye’de dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları arasında yer alıyor.

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