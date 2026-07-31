Bir ilde daha ekmeğe zam geldi: Yeni tarife 1 Ağustos'ta başlıyor

Bir başka değerlendirmede ise, "Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer." ifadeleri kullanıldı.