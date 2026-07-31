Isparta'da ekmek, simit ve ev ekmeği fiyatlarına zam yapıldı. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL ve 450 gram ev ekmeği 40 TL olacak.
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi: Yeni tarife 1 Ağustos'ta başlıyor
Bir kentte daha ekmek fiyatları yükseldi. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ekmek, simit ve ev ekmeğinin satış fiyatı değişirken, zam kararının gerekçesi de açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
Fırıncılar, fiyat artışının gerekçesi olarak yükselen üretim maliyetlerini gösterirken, vatandaşlar ise yeni tarifeye tepki gösterdi.
Vatandaşlardan zamma tepki
Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını belirten bir vatandaş, "Türkiye'de hayat çok pahalı hale geldi. Ekmeğin fiyatı aynı seviyede kalmalıydı. Asgari ücretli ezilmeye mahkum oluyor." ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş ise, "Biz iki kişiyiz, bir ekmekle idare ediyoruz. Ama kalabalık aileler günde dört ekmek tüketiyor. Hayat çok zorlaştı." diyerek artan fiyatların aile bütçesini olumsuz etkilediğini söyledi.
Bir başka değerlendirmede ise, "Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer." ifadeleri kullanıldı.
Fırıncılar maliyetleri işaret etti
Fırıncı İsmail Arıkan, zam kararının kaçınılmaz olduğunu belirterek artan maliyetler nedeniyle fiyat artışına gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Arıkan, "Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir. Zam olunca vatandaş ihtiyacı kadar alır, israf da azalır.
Fırın işçilerine zam ancak ekmek fiyatı arttığında yapılabiliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Bugün onlarca kalemde artış varken bunun ekmeğe yansımaması mümkün değil." dedi.